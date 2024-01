Литва закупает радиолокационные станции Thales GM200 MM/C

Министерство национальной обороны Литвы 3 января 2024 года сообщило о подписании с министерством обороны Нидерландов соглашения о сотрудничестве по Совместной закупке многофункциональных артиллерийских радиолокационных комплексов Thales Ground Master 200 Мulti-Мission / Сompact (GM200 MM/C) у компании Thales Nederland (голландского филиала группы Thales).

Опытный образец многофункционального артиллерийского радиолокационного комплекса Thales Ground Master 200 Мulti-Мission / Сompact (GM200 MM/C) в исполнении для армии Нидерландов на автомобильном шасси Scania (8x8), 2021 год (с) www.aviaworld.com

Стоимость проекта закупки Литвой РЛС Thales GM200 MM/C составляет 126,7 млн евро, включая логистический пакет, первоначальный комплект запасных частей, комплект специального инструмента и испытательного оборудования, а также обучение личного состава. Планируется, что первые радиолокационные комплексы будут доставлены в Литву в 2026 году.

Разработанная Thales Nederland совместно с армией Нидерландов РЛС GM200 MM/C, относящаяся к новому так называемому семейству Thales 4D AESA, имеет стабилизированную многолучевую вращающуюся АФАР на нитриде галлия, и способна решать как задачи обнаружения артиллерийских и ракетных позиций противника, так и обнаружения различных воздушных целей, включая малые БЛА, низколетящие ракеты и т.д. Многолучевое электронное сканирование осуществляется как по углу места, так и по азимуту. По заявлениям Thales, возможности РЛС позволяют определять координаты даже отдельных артиллерийских или ракетных установок противника при их батарейной залповой стрельбе. Другим вариантом этой станции является РЛС Ground Master 200 Multi Mission "all in one" (GM200 MM/A), оптимизированная для задач ПВО и в первую очередь обнаружения воздушных целей, в том числе высотных.

Заявленная разработчиками дальность обнаружения РЛС GM200 MM/C самолетов превышает 400 км, ракет РСЗО - более 70 км, 155-мм снарядов - более 40 км. Компактность комплекса обеспечивает высокий уровень его подвижности с возможностью транспортировки и интеграции на платформах различных типов. Время развертывания на позиции не превышает двух минут. В совокупности это позволяет использовать комплекс GM 200MM/C в качестве РЛС засечки огневых позиций, а также для обнаружения воздушных целей и выдачи целеуказания в составе ЗРК малой дальности. Кроме того, РЛС можно перевести в режим, в котором она выполняет все три роли одновременно.

В феврале 2019 года голландская оборонная закупочная организация DMO заключила с Thales стартовый контракт на закупку девяти комплексов GM200 MM/C под обозначением Multi Mission Radar (MMR) для сухопутных войск Нидерландов, поставки были начаты в конце 2022 года. В мае 2021 года соглашение с министерством обороны Нидерландов о закупке пяти РЛС GM200 MM/C с опционом еще на три заключила Норвегия, а в ноябре 2022 года норвежская сторона перевела в твердый контракт и три опционные станции. Общая стоимость норвежской закупки составляет 195 млн евро, все восемь комплектов РЛС должны быть поставлены с конца 2023 по конец 2025 года. В октябре 2023 года по аналогичной схеме соглашение о закупке пяти РЛС GM200 MM/C заключила с голландской стороной Дания. Наконец теперь к данной программе закупок под руководством министерства обороны Нидерландов присоединилась Литва. ставшая четвертым заказчиком РЛС GM200 MM/C.

Предположительное изображение многофункционального артиллерийского радиолокационного комплекса Thales Ground Master 200 Мulti-Мission / Сompact (GM200 MM/C) в исполнении для армии Литвы на автомобильном шасси Mercedes-Benz Zetros (6x6) (c) Thales Nederland

Видео (с) Thales Nederland :