Норвегия закупает радиолокационные станции Thales GM200 MM/C

Группа Thales 25 мая 2021 года cообщила о заключении норвежским оборонным закупочным ведомством Norwegian Defence Material Agency (NDMA, Forsvarsmateriell) межправительственного соглашения с аналогичной голландской оборонной закупочной организацией Netherlands Defence Material Organisation (DMO) на закупку для сухопутных войск Норвегии пяти новых радиолокационных станций Thales Ground Master 200 Мulti-Мission Сompact (GM200 MM/C), предназначенных для обнаружения артиллерийских позиций противника. Опцион к контракту включает еще три станции. Производство РЛС будет осуществлено голландским отделением группы Thales (Thales Nederland).

Рендерное изображение закупаемой для норвежской армии радиолокационной станции Thales Ground Master 200 Мulti-Мission Сompact (GM200 MM/C) для обнаружения артиллерийских позиций противника, выполненной на шасси гусеничного бронетранспортера FFG ACSV G5 (с) Thales

Согласно пресс-релизу NDMA, стоимость контракта (без учета опциона) составит 76,947 млн евро, поставка запланирована на 2023-2024 годы. Судя по распространенному Thales рендерному изображению, РЛС для Норвегии будут выполнены на шасси заказанных для норвежской армии гусеничных бронетранспортеров ACSV G5 германской компании FFG (Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft AG).

РЛС GM200 MM/C, относящаяся к новому так называемому семейству Thales 4D AESA, имеет стабилизированную многолучевую вращающуюся АФАР на нитриде галлия, и способна решать как задачи обнаружения артиллерийских и ракетных позиций противника, так и обнаружения различных воздушных целей, включая малые БЛА, низколетящие ракеты и т.д. Многолучевое электронное сканирование осуществляется как по углу места, так и по азимуту. По заявлениям Thales, возможности РЛС позволяют определять координаты даже отдельных артиллерийских или ракетных установок противника при их батарейной залповой стрельбе. Другим вариантом этой станции является РЛС Ground Master 200 Multi Mission "all in one" (GM200 MM/A), оптимизированная для задач ПВО и в первую очередь обнаружения воздушных целей, в том числе высотных.

Норвегия стала вторым заказчиком РЛС GM200 MM/C - ранее в феврале 2019 года голландская DMO заключила с Thales контракт на закупку девяти этих станций под обозначением Multi Mission Radar (MMR) для сухопутных войск Нидерландов, с поставкой c середины 2021 года по 2023 год. РЛС для голландской армии должны быть выполнены на автомобильном шасси (8х8). По последним сообщениям, начало поставок этих РЛС министерству обороны Нидерландов по неназываемым причинам сдвинуто примерно на год - до середины 2022 года.

Рендерное изображение радиолокационной станции Thales Ground Master 200 Мulti-Мission Сompact (GM200 MM/C) для обнаружения артиллерийских позиций противника, выполненной в варианте для сухопутных войск Нидерландов на автомобильном шасси (8х8) (с) NDMA