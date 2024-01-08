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Военное обозрение

Представитель партии «зеленых» в Бундестаге призвала к нанесению ударов по территории России

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Источник изображения: topwar.ru

Представитель партии "зеленых" в немецком Бундестаге по вопросам оборонной политики Сара Нанни призвала к началу поставок Киеву крылатых ракет Taurus. По словам немецкого политика, Берлину следует изучить возможности усиления военной поддержки Украины.

По словам Нанни, самым эффективным средством защиты от российских авиаударов является не столько усиление украинской ПВО, сколько обстрел целей на российской территории, откуда осуществляются атаки на украинские объекты.

Немедленно передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus также призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью западной прессе заявил, что сражения в акватории Черного моря станут центром притяжения вооруженного конфликта в военной кампании 2024 года. В связи с этим Зеленский в очередной раз публично запросил у Запада поставки немецких крылатых ракет воздушного базирования Taurus, "способных взрываться глубоко внутри цели, что могло бы позволить Украине разрушить Керченский мост".

Однако, при этом власти Германии пока не приняли решение, касающееся возможных поставок украинской армии крылатых ракет Taurus. Официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что ФРГ уже поставила ВСУ все необходимое для воздушной обороны и в настоящее время занимает наблюдательную позицию, в соответствии с которой будут предприниматься дальнейшие действия.

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Страны
Германия
Россия
Украина
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