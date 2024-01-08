Вооруженные Силы России получили первые серийные самоходные гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ"

Как сообщило 5 января 2024 года агентство ТАСС, Российская армия получила первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) "Коалиция-СВ". Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации "Ростех".

Изображение новой 152-мм/52 самоходной гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ" (с) Госкорпорация Ростех

"Госкорпорация "Ростех" в 2023 году завершила государственные испытания САУ "Коалиция-СВ". Арткомплекс подтвердил все заложенные разработчиками характеристики. Серийное производство "Коалиции-СВ", а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже развернуты. В конце 2023 года первые комплексы были направлены в войска", - сообщили в Ростехе.

Там отметили, что самоходка обладает преимуществами над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы. Как добавили в госкорпорации, "эта долгожданная машина выведет на новый уровень боевые возможности" российской артиллерии.

Об успешном окончании государственных испытаний установки сообщалось в октябре 2023 года. Как отмечали в Ростехе, гаубица превзошла лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач.

Новейшая САУ "Коалиция-СВ" оснащена пушкой 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. Самоходная гаубица базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей: командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 км.

Рабочие места наводчика и командира "Коалиции-СВ" оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях. На самоходке реализован режим огневого налета. До недавнего времени эта задача в российской артиллерии была нереализуема. Впервые "Коалиция-СВ" была официально представлена на параде Победы 9 мая 2015 года.

Со стороны bmpd напомним, что опытная партия из 12 новых самоходных гаубиц 2С35 "Коалиция-СВ" была изготовлена АО "Уральский завод транспортного машиностроения" (Екатеринбург, в составе АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод") в 2019 году, и в мае 2020 года восемь из них были поставлены для прохождения опытно-войсковой эксплуатации в 400-й самоходно-артиллерийский полк 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа в Чебаркуле (Челябинская область). Теперь начата поставка серийных образцов САУ 2С35 "Коалиция-СВ".

Разработчиком 2С35 "Коалиция-СВ" является АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (Нижний Новгород; входит в состав АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"). Разработка межвидового самоходного артиллерийского орудия 2С35 в гусеничном и колесном исполнениях по ОКР "Коалиция-СВ" велась им по государственному контракту с Министерством обороны России от 15 июня 2006 года, Самоходное орудие оснащено качающейся частью 2А88 калибра 152 мм с длиной ствола 52 калибра.