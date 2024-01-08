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ТАСС

Российские войска получили новейшие САУ "Коалиция-СВ"

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Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 "Коалиция-СВ". Архивное фото
Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 "Коалиция-СВ". Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

В Ростехе отметили, что самоходка обладает преимуществами над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Российская армия получила первые образцы новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) "Коалиция-СВ", сообщили ТАСС в госкорпорации "Ростех".

"Госкорпорация "Ростех" в 2023 году завершила государственные испытания САУ "Коалиция-СВ". Арткомплекс подтвердил все заложенные разработчиками характеристики. Серийное производство "Коалиции-СВ", а также выпуск транспортно-загрузочной машины уже развернуты. В конце 2023 года первые комплексы были направлены в войска", - сообщили в Ростехе.

Там отметили, что самоходка обладает преимуществами над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы. Как добавили в госкорпорации, "эта долгожданная машина выведет на новый уровень боевые возможности" российской артиллерии.

Об успешном окончании государственных испытаний установки сообщалось в октябре 2023 года. Как отмечали в Ростехе, гаубица превзошла лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач.

Новейшая САУ "Коалиция-СВ" оснащена пушкой 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. Самоходная гаубица базируется на платформе танка Т-90 и предназначена для поражения всей номенклатуры наземных целей: командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника на расстоянии до 70 км.

Рабочие места наводчика и командира "Коалиции-СВ" оснащены цифровыми дисплеями и интегрированы в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях. На самоходке реализован режим огневого налета. До недавнего времени эта задача в российской артиллерии была нереализуема. Впервые "Коалиция-СВ" была официально представлена на параде Победы 9 мая 2015 года. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Т-90 "Владимир"
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