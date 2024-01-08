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ТАСС

Залужный доложил главкому Объединенными ВС НАТО в Европе о сложной ситуации на фронте

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Источник изображения: REUTERS/ Viacheslav Ratynskyi

Главнокомандующий ВСУ также отметил необходимость усилить украинскую систему противовоздушной обороны

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поговорил по телефону с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и рассказал ему о сложной ситуации на фронте.

"Рассказал о ситуации на фронте. Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной", - написал Залужный по итогам разговора с Каволи на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Стороны также обсудили возможные действия ВС РФ, "которые ожидаются в течение ближайших недель и месяцев". Кроме того, Залужный отметил необходимость усилить украинскую систему противовоздушной обороны. 

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