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Военное обозрение

Числа БМП хватило бы для двух батальонов: Германия отправляет ВСУ новую партию Marder

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Источник изображения: topwar.ru

4 января 2024 года власти Германии объявили о новом пакете помощи для Украины, включающем партию из 10 боевых машин пехоты Marder 1A3. Таким образом, теперь общее число БМП данного типа, отправленных ФРГ, достигает 90, чего хватило бы для оснащения целых двух украинских механизированных батальонов.

Однако, учитывая, что поставки Marder велись отдельными партиями, машины выбивались российскими силами по мере поступления на фронт. В этих условиях вряд ли удастся создать даже один батальон на основе немецких БМП.

Marder вооружен 20-мм автоматической пушкой MK 20 Rh202 и спаренным с ней пулеметом MG3 калибра 7,62 мм, а также противотанковой ракетной установкой MILAN, что позволяет машине поражать бронированные цели. Имеющаяся защита ограждает бойцов от 7,62-мм пуль и осколков снарядов; улучшенный комплекс брони, характерный для версии 1A3, способен противостоять боеприпасам 30-мм пушки.

Эти машины весят 33 500 кг и могут развивать максимальную скорость 65 км/ч, дальность действия составляет около 500 км. Они оснащены пассивными приборами ночного видения, тепловизионными прицелами, системой кондиционирования воздуха и средствами РХБЗ. Marder может нести экипаж из трех человек и шесть пехотинцев.

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Страны
Германия
Украина
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