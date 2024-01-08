МО РФ сообщило о подготовке более 3,5 тыс. операторов FPV-дронов в рамках СВО

Как добавили в министерстве, были созданы полигоны и учебные центры для обучения применению таких дронов, индивидуальных средств РЭБ, а также новых авиационных средств поражения

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Свыше 3,5 тыс. операторов FPV-дронов (first-person view, "вид от первого лица") подготовлено в рамках спецоперации, следует из данных сборника Минобороны РФ, посвященного итогам деятельности ВС РФ в 2023 году.

"Подготовлено более 1 700 расчетов БЛА, более 3,5 тыс. операторов FPV-дронов. Дополнительно оборудовано более 1 500 учебных мест, эксплуатируется более 800 учебных объектов", - отмечается в сборнике.

Также были созданы полигоны и учебные центры для обучения применению FPV-дронов, индивидуальных средств РЭБ, новых авиационных средств поражения.