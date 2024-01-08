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Военное обозрение

«Показала эффективность на поле боя»: в испанской прессе прокомментировала начало перевооружения ВС РФ на винтовку СВЧ

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Винтовка СВЧ
Винтовка СВЧ.
Источник изображения: topwar.ru

ВС РФ вооружаются новой высокоточной снайперской винтовкой Чукавина, которая является новым детищем концерна «Калашников» и призвана заменить легендарную СВД.

Первые высокоточные СВЧ, которые серийно производит «Калашников», начали поставляться в российскую армию

- отмечается в испанском издании Defensa.

Как указывается, в российские войска СВЧ поступает в стандартном варианте калибра 7,62х54 мм, имеет вес без магазина 4,8 кг, полную длину с развернутым прикладом и с учетом глушителя 1170 мм, из них 620 мм приходятся на ствол оружия.

При этом на экспорт будет поставляться СВЧ, адаптированная для стрельбы патронами западных калибров .308 Winchester (7,62х51) и .338 Lapua Magnum.

В настоящий момент для СВЧ выпускаются только боеприпасы 7,62х54R, столь же старые (1891 года разработки), сколь и эффективные, которые позволяют снаряжать магазин 10 патронами и также подходят для СВД

- говорится в издании.

О появлении первых опытных образцов было объявлено в 2016 году, в следующем году СВЧ была показана на форуме «Армия-2017», однако в течение долгих лет серийных заказов не поступало.

Начало СВО оказало решающее значение для получения первых заказов на серийное производство. Боевая эффективность, показанная винтовкой на украинских полях сражений, обусловила начало ее массового производства

- прокомментировали в западной прессе.

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Страны
Россия
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
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