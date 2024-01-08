«Показала эффективность на поле боя»: в испанской прессе прокомментировала начало перевооружения ВС РФ на винтовку СВЧ

ВС РФ вооружаются новой высокоточной снайперской винтовкой Чукавина, которая является новым детищем концерна «Калашников» и призвана заменить легендарную СВД.
- отмечается в испанском издании Defensa.
Как указывается, в российские войска СВЧ поступает в стандартном варианте калибра 7,62х54 мм, имеет вес без магазина 4,8 кг, полную длину с развернутым прикладом и с учетом глушителя 1170 мм, из них 620 мм приходятся на ствол оружия.
При этом на экспорт будет поставляться СВЧ, адаптированная для стрельбы патронами западных калибров .308 Winchester (7,62х51) и .338 Lapua Magnum.
- говорится в издании.
О появлении первых опытных образцов было объявлено в 2016 году, в следующем году СВЧ была показана на форуме «Армия-2017», однако в течение долгих лет серийных заказов не поступало.
- прокомментировали в западной прессе.