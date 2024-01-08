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В Россию не стоит вторгаться, поскольку это не приводит к хорошим последствиям. Соответствующий пост в социальной сети опубликовал американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск.

Предприниматель прокомментировал пост, в котором высмеивалось нападение на Россию армии Наполеона Бонапарта в 1812 году. В посте утверждалось, что Наполеон не был «таким уж и умным», а его вторжение привело к бегству французской армии и гибели большого количества французских солдат.

Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей

- прокомментировал публикацию Илон Маск.

Таким образом, американский предприниматель поставил под сомнение адекватность тех лиц, кто призывает начинать против России боевые действия, да еще с распространением на российскую территорию. Бизнесмен известен своей критической позицией по отношению к украинскому конфликту, выступая за его немедленное прекращение.

Ранее Маск неоднократно выступал против оказания военной поддержки киевскому режиму и призывал американскую администрацию способствовать мирным переговорам с Российской Федерацией. По утверждению Маска, Крым – историческая российская территория.

Но, к сожалению, американские власти не прислушиваются к мнению относительно адекватных политических и общественных деятелей своей страны в бездумном стремлении навредить России. Эта политика Вашингтона создает дополнительные риски для глобальной безопасности в целом, ставя мир перед новыми вызовами, еще более масштабными, чем украинский конфликт.