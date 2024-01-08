Войти
Военное обозрение

«Не вторгайтесь в Россию, это никогда не было хорошей затеей»: Илон Маск раскритиковал попытки нападения Запада на нашу страну

325
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

В Россию не стоит вторгаться, поскольку это не приводит к хорошим последствиям. Соответствующий пост в социальной сети опубликовал американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск.

Предприниматель прокомментировал пост, в котором высмеивалось нападение на Россию армии Наполеона Бонапарта в 1812 году. В посте утверждалось, что Наполеон не был «таким уж и умным», а его вторжение привело к бегству французской армии и гибели большого количества французских солдат.

Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей

- прокомментировал публикацию Илон Маск.

Таким образом, американский предприниматель поставил под сомнение адекватность тех лиц, кто призывает начинать против России боевые действия, да еще с распространением на российскую территорию. Бизнесмен известен своей критической позицией по отношению к украинскому конфликту, выступая за его немедленное прекращение.

Ранее Маск неоднократно выступал против оказания военной поддержки киевскому режиму и призывал американскую администрацию способствовать мирным переговорам с Российской Федерацией. По утверждению Маска, Крым – историческая российская территория.

Но, к сожалению, американские власти не прислушиваются к мнению относительно адекватных политических и общественных деятелей своей страны в бездумном стремлении навредить России. Эта политика Вашингтона создает дополнительные риски для глобальной безопасности в целом, ставя мир перед новыми вызовами, еще более масштабными, чем украинский конфликт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Илон Маск
Похожие новости
27.12.2021
Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?
29.06.2020
Специалисты Роскосмоса назвали недостатки Crew Dragon
04.10.2019
Рогозин заявил, что проект корабля Starship компании Илона Маска выполним лишь на 20%
03.04.2019
Израильский зонд ведёт к Луне учёный из СССР, не верящий в эволюцию
18.04.2018
Маскам тут не место
09.01.2018
Чужие победы
29.11.2016
Космос по-китайски
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.01 09:29
  • 5
Украинские военные показали ведение огня из РСЗО RM-70 Vampire 4D чешского производства
  • 08.01 08:15
  • 58050
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.01 07:31
  • 0
О целях сторон, реально вовлеченных в СВО
  • 08.01 04:22
  • 6
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны
  • 08.01 03:44
  • 1
О перспективах развития российско-украинско-НАТОвского конфликта
  • 06.01 20:44
  • 2668
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.01 11:10
  • 3
Спецоперация выковывает новое оружие России
  • 06.01 04:57
  • 2
Луганск атаковала «Штормовая тень»
  • 06.01 01:50
  • 1
Экстрадиция возможна. В Европе заговорили о депортации украинцев
  • 05.01 22:40
  • 1
История США
  • 05.01 22:04
  • 1
Ростех: Испытания новой гусеничной версии ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» выходят на финальную стадию
  • 05.01 15:19
  • 0
Кому выгодно возвращение к воинской повинности в Европе?
  • 05.01 10:22
  • 5
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 05.01 05:09
  • 49
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 05.01 04:55
  • 1
Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ