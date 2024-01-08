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ТАСС

Пентагон не сможет передавать оружие Киеву до выделения средств Конгрессом

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Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер
Бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер отметил, что "в данный момент не ожидает" каких-либо объявлений относительно передачи Украине вооружений со складов Минобороны США

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Пентагон не сможет передавать Украине вооружения со своих складов, пока Конгресс США не одобрит выделение дополнительных средств на помощь Киеву. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

"У нас больше нет средств на восполнение [запасов вооружений]", - констатировал он, отметив, что "в данный момент не ожидает" каких-либо объявлений американской стороны относительно передачи Украине оружия со складов Пентагона на основании распоряжений президента США Джо Байдена. "Поэтому мы продолжим тесно взаимодействовать с Конгрессом и призывать его одобрить запрос на дополнительное финансирование", - добавил Райдер.

Представитель Пентагона подтвердил, что военное ведомство на основании распоряжений Байдена имеет полномочия на поставки Украине вооружений из своих запасов еще примерно на $4,2 млрд. "Но, опять же, средства на восполнение [запасов] израсходованы", - подчеркнул он. "Это - полномочия на расходование средств, а не именно сами средства. Вот почему нам нужно выделение дополнительных средств Конгрессом", - также пояснил Райдер.

Вашингтонская администрация направила в октябре прошлого года на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. 

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