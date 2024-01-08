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Военное обозрение

«Нетривиальная способность развертывать производство»: в западном издании указывают на адаптацию военной промышленности России

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Источник изображения: topwar.ru

В последние дни российские войска нанесли ряд массированных ударов по тыловым районам неприятеля.

Как указывается в издании RID, в рамках комбинированных атак участвуют около 40 БПЛА «Герань-2» и свыше 110 ракет, в том числе сверхзвуковые «Кинжалы». В качестве ракетоносцев используются около 30 самолетов различных типов: стратегические бомбардировщики Ту-95 для запуска КР большой дальности Х-101 и ложных целей Х-55, дальние бомбардировщики Ту-22 для отстрела КР двойного назначения Х-22/32, перехватчики МиГ-31 для запуска «Кинжалов», а также истребители для сброса противорадиолокационных ракет Х-31 и ракет класса «воздух-поверхность» Х-59. В довесок к ним удары наносили ОТРК «Искандер» и, по утверждениям украинской стороны, С-300/400.

Массированным атакам предшествуют «рейды» «Герань-2», цель которых состоит в том, чтобы максимально перегрузить украинскую ПВО, найти коридоры, через которые могут «проскользнуть» ракеты. Как отмечает автор, ВСУ отвечают на эту стратегию постоянной передислокацией своих батарей ПВО.

Как поясняется в итальянской прессе, российской промышленности удалось выпустить необходимые запасы ракет. Так, стоит упомянуть большое количество использованных «Кинжалов», что является признаком того, что ракета сейчас перешла от этапа создания прототипов на стадию серийного производства.

В более общем плане российская промышленность демонстрирует нетривиальную способность адаптировать и развертывать производство самых разнообразных боевых систем от ракет до беспилотников и управляемых бомб, которых у нее не было год назад (и даже не было со времен СССР)

- полагает автор.

По его мнению, этого удалось достичь за счет режима военного производства и благодаря крупным государственным инвестициям (в этом году оборонный бюджет России значительно превысит $100 млрд).

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Россия
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Ту-22
Ту-95
Х-101
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