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Интерфакс-АВН

Бельгия обозначила формат своего участия в "коалиции F-16" по обучению украинских пилотов и техперсонала

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F-16 ВВС Бельгии
F-16 ВВС Бельгии.
Источник изображения: topwar.ru

Брюссель. 4 января. ИНТЕРФАКС - Бельгия направит в Данию два истребителя F-16 и около полусотни персонала с марта по сентябрь для обучения украинских пилотов, сообщает в четверг телеканал RTBF со ссылкой на бельгийское Минобороны.

Издание напоминает, что эта учебная миссия является бельгийским участием в "коалиции F-16", образованной тринадцатью странами при руководящей роли Дании, Нидерландов и США.

Цель коалиции - обеспечить украинские ВВС многофункциональными одноместными и двухместными истребителями этого типа старой модели, построенными в 1980-1990 годах, а также подготовить квалифицированный летный и наземный состав для их использования.

Подготовка пилотов будет осуществляться одновременно в Великобритании, Дании, Румынии и США.

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Страны
Бельгия
Великобритания
Дания
Нидерланды
Румыния
США
Продукция
F-16
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