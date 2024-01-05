В течение последних недель Россия якобы получила от КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики) несколько десятков баллистических ракет. Об этом пишет The Wall Street Journal, как всегда ссылаясь на некие «источники» в осведомленных кругах.

Обвинения в адрес Северной Кореи в поставках вооружений и боеприпасов России в последнее время стали обыденным для западных СМИ явлением. Как пишет американское издание, передача России ракет якобы позволит ВС РФ наносить более интенсивные удары по украинской инфраструктуре.

Ранее, утверждает американская пресса, КНДР якобы передала России более 1 миллиона артиллерийских снарядов в обмен на помощь РФ в запуске спутника-разведчика в космос.

Помимо КНДР, Запад обвиняет в сотрудничестве с Россией в военной сфере и Иран. По утверждению американского ресурса, весной 2024 года Россия якобы может купить у Ирана баллистические ракеты малой дальности. Сейчас российские и иранские военные якобы ведут переговоры по данному вопросу.

Таким образом, Запад пытается представить расклады в мировой политике как противостояние его с некоей «осью зла» в лице России, Китая, Ирана, КНДР, Сирии и ряда других стран. Подобная конструкция выгодна Западу тем, что позволяет продемонстрировать наличие некоей «общей цели» в виде государств, «угрожающих демократии», как любят их представлять западные информационные ресурсы.

В действительности Россия обладает собственными запасами вооружений, развитой военной промышленностью. Но даже если бы была потребность в приобретении боеприпасов у КНДР или Ирана, не очень понятно, что в этом плохого в сложившейся ситуации? Ведь Украине поставляет оружие весь западный мир.