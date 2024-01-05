Войти
Военное обозрение

Американская пресса пишет, что Россия якобы получила от КНДР несколько десятков баллистических ракет

659
0
0
Новая баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А" во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции
Новая баллистическая ракета "Пуккыксон 4-А" во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции.
Источник изображения: © KCTV

В течение последних недель Россия якобы получила от КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики) несколько десятков баллистических ракет. Об этом пишет The Wall Street Journal, как всегда ссылаясь на некие «источники» в осведомленных кругах.

Обвинения в адрес Северной Кореи в поставках вооружений и боеприпасов России в последнее время стали обыденным для западных СМИ явлением. Как пишет американское издание, передача России ракет якобы позволит ВС РФ наносить более интенсивные удары по украинской инфраструктуре.

Ранее, утверждает американская пресса, КНДР якобы передала России более 1 миллиона артиллерийских снарядов в обмен на помощь РФ в запуске спутника-разведчика в космос.

Помимо КНДР, Запад обвиняет в сотрудничестве с Россией в военной сфере и Иран. По утверждению американского ресурса, весной 2024 года Россия якобы может купить у Ирана баллистические ракеты малой дальности. Сейчас российские и иранские военные якобы ведут переговоры по данному вопросу.

Таким образом, Запад пытается представить расклады в мировой политике как противостояние его с некоей «осью зла» в лице России, Китая, Ирана, КНДР, Сирии и ряда других стран. Подобная конструкция выгодна Западу тем, что позволяет продемонстрировать наличие некоей «общей цели» в виде государств, «угрожающих демократии», как любят их представлять западные информационные ресурсы.

В действительности Россия обладает собственными запасами вооружений, развитой военной промышленностью. Но даже если бы была потребность в приобретении боеприпасов у КНДР или Ирана, не очень понятно, что в этом плохого в сложившейся ситуации? Ведь Украине поставляет оружие весь западный мир.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Россия
Сирия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
17.05.2022
Названы пять самых опасных для США истребителей
19.03.2021
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал интервью интернет-изданию Казахстана Tengrinews.kz
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
23.12.2019
Неизбежные войны: как США готовятся к вмешательству
05.06.2017
Гибридные угрозы Запада
23.09.2014
Мир без стен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.01 20:32
  • 58008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.01 17:41
  • 1
Спецоперация выковывает новое оружие России
  • 05.01 15:19
  • 0
Кому выгодно возвращение к воинской повинности в Европе?
  • 05.01 14:41
  • 0
Экстрадиция возможна. В Европе заговорили о депортации украинцев
  • 05.01 10:22
  • 5
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 05.01 05:09
  • 49
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 05.01 04:55
  • 1
Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ
  • 05.01 01:49
  • 1
Экипажи атомных подводных лодок СФ проведут учения по подледному плаванию в Арктике
  • 05.01 00:28
  • 3
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 04.01 17:29
  • 0
Аэродромная сеть ВВС Финляндии – новая угроза России с северо-запада
  • 04.01 05:43
  • 25
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 04.01 05:34
  • 1
О развитии бронетанковой техники
  • 04.01 04:33
  • 29
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 04.01 01:50
  • 1
Эксперт сообщил, какая расплата ждет Зеленского за нападение на Белгород (Asia Times, Гонконг)
  • 03.01 21:54
  • 1
МО рассказало о применении в зоне СВО новых комплексов артразведки «Ястреб-АВ»