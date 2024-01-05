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ТАСС

Эксперт заявил, что РФ получает все больше преимуществ для переговоров по Украине

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Источник изображения: Сергей Карпухин/ ТАСС

Руководитель евразийской программы в Институте Куинси Анатоль Ливен отметил, что условия, которые Киев получит в будущем, скорее всего, будут намного хуже

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Военный и экономический баланс в украинском конфликте значительно сместился в пользу России. Такое мнение выразил руководитель евразийской программы в Институте Куинси Анатоль Ливен в статье для институтского информационного портала Responsible Statecraft.

По словам аналитика, "трудно представить, как теперь можно переломить эту тенденцию". "У Вашингтона и Киева есть сильный стимул начать мирные переговоры, пока мы все еще сохраняем значительные рычаги влияния, ведь если мы будем ждать, то условия, которые мы получим в будущем, скорее всего, будут намного хуже для Украины и гораздо более унизительными для Запада", - считает он.

Ливен указывает, что помощь США Украине находится не на том же уровне, что и раньше, в связи с новыми обязательствами американских властей перед Израилем, а также частичным истощением военных запасов. Эксперт выразил уверенность в том, что Россия наращивает свою военную силу, в то время как Украина испытывает дефицит и бойцов, и оружия. Он подчеркнул, что "население России как минимум в 4 раза превышает население Украины, ее ВВП в 14 раз больше", а все попытки Запада нанести Москве ущерб с помощью экономических санкций провалились.

"Опасность заключается в том, что если мы отложим это (переговоры - прим. ТАСС) на слишком долгое время, баланс сместится настолько решительно против Украины, что у России останется мало стимулов для компромисса", - резюмирует Ливен.

В конце декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад продолжит прибегать к идеологическим нарративам, отказываясь от мирного решения, пока не разрушит Украину. Дипломат отметила, что в последнее время в западном публичном пространстве "то тут, то там" затрагивается тематика переговорного процесса. В этом контексте она напомнила, что ранее представители Евросоюза и США высокого ранга настаивали на том, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться на поле боя. Захарова обратила внимание, что Вашингтон и Лондон "руками [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона запретили украинскому руководству ведение переговоров с РФ". Поэтому западные страны теперь не могут открыто говорить о необходимости диалога, указала официальный представитель МИД. 

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Великобритания
Израиль
Россия
США
Украина
Проекты
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