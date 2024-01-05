МО РФ заявило, что в 2023 году в войска поставили 860 тыс. комплектов вещевого имущества

Это в три раза больше, чем в 2022 году

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Обеспечение вещевым имуществом военнослужащих Вооруженных сил РФ в 2023 году увеличилось втрое по сравнению с 2022 годом, сообщает Минобороны России в сборнике, посвященном итогам деятельности ВС РФ в 2023 году.

"Для обеспечения группировки войск (сил) поставлено 1 140 000 комплектов вещевого имущества: в 2022 году - 280 тыс., в 2023 году в три раза больше - 860 тыс.", - говорится в сообщении.

В сборнике также отмечается, что на предприятиях промышленности и в ремонтно-восстановительных структурах организовано изготовление и установка комплексов дополнительной защиты на военную технику ВС РФ.

"На предприятиях промышленности и на фондах учебных воинских частей организована подготовка инженерно-технического состава и экипажей боевых машин (водителей). Подготовлено более 3,5 тыс. специалистов", - говорится там.