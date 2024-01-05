Войти
ТАСС

Кулеба заявил об отсутствии у Киева плана "Б" на случай сокращения помощи Запада

599
0
0
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: AP Photo/ John Minchillo

Как отметил глава украинского МИД, страна "всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Власти Украины не имеют резервного плана на случай сокращения помощи и поставок вооружений странами Запада, в Киеве рассчитывают, что западные союзники продолжат оказывать военную поддержку. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CNN, видеозапись которого размещена на сайте телекомпании.

"У нас нет плана "Б". Мы уверены в плане "А", - сказал Кулеба в ответ на вопрос о возможном резервном плане на случай сокращения западной поддержки. Кулеба добавил, что "Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами".

Вооруженные силы Украины с 4 июня предпринимали безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.

В декабре 2023 года на саммите Евросоюза лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не готов одобрить пакет помощи Киеву на $61 млрд. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
15.11.2023
"Предстоят тяжелые времена". В ВСУ заговорили об отступлении до Львова
17.02.2023
США испугались вводить санкции против российской атомной энергетики
28.11.2022
Японский эксперт объяснил, когда на самом деле начался конфликт на Украине
07.09.2022
У России есть разные способы прийти к успеху на Украине
01.03.2022
Сербия выбрала сторону в конфликте вокруг Украины
03.06.2021
Отставной генерал Бен Ходжес: информбюро с будущего фронта — сегодня политика, завтра война (National Review, США)
21.05.2014
Новая точка отсчета истории
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.01 20:32
  • 58008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.01 17:41
  • 1
Спецоперация выковывает новое оружие России
  • 05.01 15:19
  • 0
Кому выгодно возвращение к воинской повинности в Европе?
  • 05.01 14:41
  • 0
Экстрадиция возможна. В Европе заговорили о депортации украинцев
  • 05.01 10:22
  • 5
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 05.01 05:09
  • 49
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 05.01 04:55
  • 1
Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ
  • 05.01 01:49
  • 1
Экипажи атомных подводных лодок СФ проведут учения по подледному плаванию в Арктике
  • 05.01 00:28
  • 3
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 04.01 17:29
  • 0
Аэродромная сеть ВВС Финляндии – новая угроза России с северо-запада
  • 04.01 05:43
  • 25
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 04.01 05:34
  • 1
О развитии бронетанковой техники
  • 04.01 04:33
  • 29
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 04.01 01:50
  • 1
Эксперт сообщил, какая расплата ждет Зеленского за нападение на Белгород (Asia Times, Гонконг)
  • 03.01 21:54
  • 1
МО рассказало о применении в зоне СВО новых комплексов артразведки «Ястреб-АВ»