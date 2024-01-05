Кулеба заявил об отсутствии у Киева плана "Б" на случай сокращения помощи Запада

Как отметил глава украинского МИД, страна "всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Власти Украины не имеют резервного плана на случай сокращения помощи и поставок вооружений странами Запада, в Киеве рассчитывают, что западные союзники продолжат оказывать военную поддержку. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CNN, видеозапись которого размещена на сайте телекомпании.

"У нас нет плана "Б". Мы уверены в плане "А", - сказал Кулеба в ответ на вопрос о возможном резервном плане на случай сокращения западной поддержки. Кулеба добавил, что "Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами".

Вооруженные силы Украины с 4 июня предпринимали безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.

В декабре 2023 года на саммите Евросоюза лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не готов одобрить пакет помощи Киеву на $61 млрд.