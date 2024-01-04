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Интерфакс-АВН

В греческий порт зашел большой десантный корабль ВМС США с морпехами на борту

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USS Mesa Verde
USS Mesa Verde.
Источник изображения: topwar.ru

Лондон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Американский десантно-вертолётный корабль-док USS Mesa Verde с подразделениями морской пехоты на борту зашел в греческий порт Пирей, сообщил в среду 6-й оперативный флот США.

Корабль входит в состав амфибийно-десантной группы ВМС США, которая находится на патрулировании в Восточном Средиземноморье на фоне палестино-израильского конфликта.

В группу также входят ее флагман авианесущий универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный транспорт-док USS Carter Hall, которые в конце декабря были выведены из Красного моря в Средиземноморье для усиления группировки американских ВМС в регионе. На трех больших десантных кораблях размещен 26-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью более двух тысяч военнослужащих.

Кроме того, в Средиземноморье на патрулировании уже восемь месяцев находится авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем USS Gerald Ford. В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер USS Normandy, эсминцы USS Ramage, USS McFaul и USS Thomas Hudner. Пребывание авианосца USS Gerald Ford в регионе первоначально было связано с кризисом на Украине, а затем продлено из-за ситуации в Газе.

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Украина
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