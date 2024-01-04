Российские ракеты поразили фабрику, где делают военную одежду для Зеленского и Залужного

Источник изображения: topwar.ru

Высшие чины Украины предпочитают в любых ситуациях носить одежду в стиле «милитари», созданную местными производителями. Но вчера российские ракеты поразили фабрику в Киеве, где делают военную одежду для президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщает пресс-служба украинской компании M-Tac, которой принадлежит производственное предприятие.

Фирма торгует обмундированием, обувью, снаряжением и аксессуарами для силовых ведомств. Среди потребителей продукции также присутствует практически вся верхушка киевского режима во главе с Зеленским. Помимо него и главкома, такую одежду носит, в частности, глава Офиса Зеленского Андрей Ермак.

И теперь складские и производственные площади фабрики частично повреждены, частично уничтожены. Работники при обстреле не пострадали. Утверждается, что этот разгром произвели три российские крылатые ракеты Х-101.

В этот день российские военные нанесли серию ударов по целям в Киеве и Харькове, а также еще в нескольких регионах Украины. Они стали ответом на обстрел ВСУ центра Белгорода.

Вероятно, у производителя есть в запасе продукция, которая не хранилась на территории предприятия, так как на официальном сайте компании продукцию продолжают предлагать. Фирма M-Tac начала выпускать изделия для военных в 2014 году, когда начались боевые действия на Донбассе. До этого она занималась перепродажей одежды и снаряжения для страйкбола.