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Заявления Киева об "отражении" комбинированной ракетной атаки, проведенной Россией накануне, не соответствуют действительности. На самом деле Россия нанесла весьма чувствительный удар по военной инфраструктуре Украины. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

Обозреватель издания Кшиштоф Подгурский отметил, что российская армия нанесла накануне ракетный удар по военной инфраструктуре Киева, уничтожив зенитные комплексы, поставленные Западом. По мнению польского эксперта, целью удара была противовоздушная оборона Украины, при этом Киев не смог противопоставить что-то конкретное против российских ракет и дронов-камикадзе.

В любом случае, несмотря на массовое сосредоточение средств ПВО и ведущих технологий НАТО, российским средствам воздушного нападения удалось эффективно поразить намеченные цели. Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры

- заявил польский эксперт.

Накануне Россия провела массированную комбинированную ракетную атаку с использованием гиперзвуковых ракет "Кинжал". Целями выступили предприятия украинского ВПК, а также склады и арсеналы боеприпасов. Предварительно, уничтожены несколько установок украинской ПВО. В свою очередь, в Киеве заявляют о якобы поражении фактически всех запущенных ракет, включая 10 гиперзвуковых "Кинжалов".