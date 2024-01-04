Войти
Военное обозрение

Польский эксперт: Заявления Киева о якобы «отражении» ракетной атаки России не соответствуют действительности

528
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Заявления Киева об "отражении" комбинированной ракетной атаки, проведенной Россией накануне, не соответствуют действительности. На самом деле Россия нанесла весьма чувствительный удар по военной инфраструктуре Украины. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

Обозреватель издания Кшиштоф Подгурский отметил, что российская армия нанесла накануне ракетный удар по военной инфраструктуре Киева, уничтожив зенитные комплексы, поставленные Западом. По мнению польского эксперта, целью удара была противовоздушная оборона Украины, при этом Киев не смог противопоставить что-то конкретное против российских ракет и дронов-камикадзе.

В любом случае, несмотря на массовое сосредоточение средств ПВО и ведущих технологий НАТО, российским средствам воздушного нападения удалось эффективно поразить намеченные цели. Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры

- заявил польский эксперт.

Накануне Россия провела массированную комбинированную ракетную атаку с использованием гиперзвуковых ракет "Кинжал". Целями выступили предприятия украинского ВПК, а также склады и арсеналы боеприпасов. Предварительно, уничтожены несколько установок украинской ПВО. В свою очередь, в Киеве заявляют о якобы поражении фактически всех запущенных ракет, включая 10 гиперзвуковых "Кинжалов".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Проекты
NATO
ГЗЛА
Похожие новости
25.05.2023
Где Украина спрячет от России истребители F-16
14.03.2022
TAC: Америка разбазарила превосходство над Россией и Китаем
27.12.2021
На гребне войны: накроет ли Украину очередной волной расширения НАТО
05.07.2021
NI заявил, что у НАТО нет шансов в войне с Россией в Черном море
05.06.2019
Большие войны – в третьих странах
12.11.2018
Ядерный привет
10.05.2017
Валерий Побежимов: «Шойгу – это сибиряк, что вы! Он всех вытащит и всех победит»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 16:10
  • 57967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.01 13:57
  • 45
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
  • 04.01 07:36
  • 3
Названы особенности запущенных по Белгороду украинских ракет «Ольха»
  • 04.01 05:43
  • 25
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 04.01 05:34
  • 1
О развитии бронетанковой техники
  • 04.01 04:33
  • 29
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 04.01 01:50
  • 1
Эксперт сообщил, какая расплата ждет Зеленского за нападение на Белгород (Asia Times, Гонконг)
  • 03.01 21:54
  • 1
МО рассказало о применении в зоне СВО новых комплексов артразведки «Ястреб-АВ»
  • 03.01 14:03
  • 2
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 03.01 12:26
  • 11
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 03.01 11:35
  • 1228
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.01 11:18
  • 0
НАТО наносит двойной удар. Браслав и Поставы под угрозой
  • 03.01 10:35
  • 1
Украинская пресса: США предоставят Киеву право самостоятельно принимать решения о дальности ударов РСЗО HIMARS
  • 03.01 04:12
  • 3
Программа NGAD истребителя 6-го поколения ВВС США
  • 02.01 13:40
  • 1
Перечислены главные IT-прорывы 2023 года