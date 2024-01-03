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Военное обозрение

Украинская пресса: США предоставят Киеву право самостоятельно принимать решения о дальности ударов РСЗО HIMARS

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты предоставят Украине право самой решать о дальности ударов с помощью РСЗО HIMARS. Об этом пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление посла США в Киеве Бриджит Бринк.

Украинское издание сообщает, что США якобы разрешат Киеву самостоятельно принимать решения о дальности ударов с помощью американских систем залпового огня HIMARS, при этом отсутствует информация, что американцы готовятся передать Киеву боеприпасы с большей дальностью. На сегодняшний день США поставляют Киеву ракеты ATACMS с дальностью поражения не более 160 км.

Украинская пресса ссылается на заявление посла США на Украине Бриджит Бринк, но есть одно интересное замечание. Точно такое же заявление представительница США сделала в начале июня 2022 года. Тут или попытка выдать желаемое за действительное, или послу США просто больше нечего сказать, хотя почему бы и не повторить? С другой стороны, в последне время не было сообщений со стороны США о поставке ВСУ дополнительных систем РСЗО HIMARS.

Между тем, некоторые российские ресурсы предполагают, что данное заявление может говорить о том, что США приняли решение поставить Украине более современную версию оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 км. Так это или нет, покажут ближайшие события. Сегодня Зеленский очень долго плакался в жилетку западных спонсоров, а сзади поддакивали представители киевской верхушки, жаловавшиеся на очередной ракетный удар России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
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