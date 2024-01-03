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ТАСС

Более 500 человек прошли подготовку в учебном центре "Ергаки" ЦВО в Саянах в 2023 году

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Горные стрелки ДВВКУ первыми из военных прошли подготовку в новом центре "Ергаки"
Горные стрелки ДВВКУ первыми из военных прошли подготовку в новом центре "Ергаки".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВВО

Во время подготовки военнослужащих сопровождали опытные инструкторы учебного центра.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Более 500 человек в 2023 году прошли горную подготовку на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки "Ергаки" Центрального военного округа (ЦВО) в Красноярском крае в Саянах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

"В центре проходили обучение по горной и высокогорной подготовке с курсом выживания в дикой природе военнослужащие разведывательных подразделений и специального назначения ЦВО, курсанты военных училищ и воспитанники кадетских училищ, спортсмены. В ходе подготовки отрабатывались задачи по преодолению горных маршрутов протяженностью до 30 км с набором высоты до 3 тыс. м, выход по координатам в назначенную точку, преодоление скальных ледяных участков, спуски и подъемы на горных лыжах, а также по веревкам, организация переправ через ущелье, оборудование жилищ для ночлега в сложных метеоусловиях и др", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, во время подготовки военнослужащих сопровождали опытные инструкторы учебного центра. К выполнению ряда специальных задач в учебных рейдах подразделений с курсом выживания в тайге привлекались в качестве инструкторов коренные жители из числа староверов.

Центр военно-спортивной подготовки "Ергаки" расположен на юге Красноярского края в предгорье Западного Саяна на высоте 1 350 м над уровнем моря. В центре оборудованы вертолетная площадка для десантирования, две горнолыжные трассы, скальный полигон, спорткомплекс, горнолыжная трасса, подъемные устройства, комбинированный биатлонный комплекс, общежитие, столовая, учебные классы, бассейн, спа-капсула, соляная комната и домики для реабилитации. 

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