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ТАСС

Times: европейские страны хотят продлить конфликт на Украине как минимум до 2025 года

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Источник изображения: AP Photo/ Sergei Chuzavkov

Как уточняет газета, это необходимо для перезапуска оборонной промышленности

ЛОНДОН, 1 января. /ТАСС/. Великобритания и страны континентальной Европы хотят продлить конфликт на Украине как минимум до 2025 года, чтобы перезапустить свою оборонную промышленность для продолжения оказания помощи киевским властям вне зависимости от позиции США. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По ее данным, военная разведка Соединенного Королевства не ожидает, что Россия или Украина в 2024 году смогут добиться решающего перелома в конфликте. "2024 год не принесет больших операционных успехов. Крупный прорыв маловероятен <...>", - заявил изданию источник в британском кабмине.

В то же время европейские страны намерены увеличить свои производственные мощности в оборонной сфере для того, чтобы судьба конфликта на Украине не зависела от итогов президентских выборов в США. "<...> Европа набирает обороты, чтобы [продолжать помогать Украине] даже без участия США, если [кандидат в президенты США Дональд] Трамп попытается перекрыть кран [финансирования Украины]", - сказал источник.

Вместе с тем издание подчеркнуло, что пока Великобритания не может ничего предложить Украине, поскольку запасы вооружений королевства истощены. В этой связи Лондон обратился к Берлину с просьбой обеспечить предоставление Киеву военной помощи. Кроме того, британские власти ведут переговоры с другими странами по вопросу поставок оружия для Украины.

Согласно The Times, западные чиновники полагают, что командование Вооруженных сил Украины сможет удерживать занимаемые территории и без помощи Вашингтона, однако наступательные операции будут заметно ограничены в таком случае. В то же время источник газеты в украинских военных кругах признал, что все большее число жителей страны ввиду усталости от конфликта начали говорить о необходимости перемирия, однако его условия остаются неопределенными. 

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
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