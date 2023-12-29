Латвия и США заключили контракт на поставку комплексов береговой обороны на базе ПКР NSM

ЦАМТО, 28 декабря. МО Латвии объявило о подписании министром обороны Андрисом Спрудсом и послом США Кристофером Робинсоном контракта на закупку противокорабельных ракетных комплексов NSM (Naval Strike Missile) производства американской Raytheon и норвежской Kongsberg.

Как заявил министр обороны Андрис Спрудс, противокорабельный ракетный комплекс станет новой системой вооружения в составе ВС и важной частью системы обороны Латвии, обеспечит защиту побережья страны, безопасность морских путей сообщения, а при необходимости будет включен в общую систему обороны НАТО.

Общая стоимость контракта составляет 105 млн. долл. Власти США окажут финансовую помощь при закупке ракетных комплексов, покрыв 70% от общей стоимости контракта. Латвия оплатит 30% стоимости. Планируется, что поставки комплекса начнутся в 2027 году.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Латвии инициировало переговоры с США о закупке противокорабельных ракетных комплексов на базе ПКР NSM осенью прошлого года. В мае закупку комплексов одобрило правительство страны.

Ранее, в апреле 2022 года, Сейм (парламент Латвии) внес поправки в закон о финансировании обороны, предусматривающие постепенное увеличение расходов на национальную оборону до 2,5% от прогнозируемого валового внутреннего продукта к 2025 году. В ракетной программе Вооруженных сил Латвии в число приоритетных включены программы закупки противокорабельных ракетных комплексов, ЗРК средней дальности и РСЗО. По сравнению с предыдущими планами, дополнительное выделение бюджетных средств позволило ускорить реализацию планов ВС Латвии на пять лет.

Госдепартамент США 2 мая 2023 года одобрил потенциальную поставку Латвии в рамках программы "Иностранные военные продажи" комплексов береговой обороны на базе ПКР NSM и сопутствующего оборудования. Стоимость заказа может составить 110 млн. долл. Правительство Латвии обратилось к администрации США с запросом о возможности приобретения комплексов береговой обороны на базе противокорабельной ракеты NSM (NSM CDS), включая тактические ракеты, мобильные пусковые платформы, тренажеры, другое сопутствующее оборудование и услуги.

NSM – это ракета, пуск которой может осуществляться с различных платформ по целям на море и на суше. ПКР обеспечивает поражения высокозащищенных наземных и морских целей на дальностях более 200 км, скорость полета 0,7-0,9М. Ракета оснащена комбинированной системой наведения: на маршевом участке траектории полета используется инерциальная с коррекцией по данным КРНС NAVSTAR система навигации, а на конечном участке включается двухдиапазонная пассивная тепловизионная головка самонаведения. Автономная система распознавания целей (ATR) ГСН обеспечивает обнаружение, распознавание и поражение заданной цели в группе.

Точная конфигурация запрошенных МО Латвии комплексов не раскрывается. В состав дивизиона береговой обороны обычно входят две ракетные батареи, включая 3 командирские машины (для командира дивизиона и двух командиров батарей), 6 самоходных пусковых установок и 6 машин боевого управления, три мобильных узла связи, две транспортно-заряжающие машины, специализированная мастерская на автомобильном шасси, две трехкоординатные РЛС. На каждой ПУ размещается 4 ракеты.