Заводы разорим, но флот не опозорим

Презентация новых украинских систем вооружения совсем не означает их массового появления в войсках. Пуск комплекса «Ольха» (2017). Фото с сайта www.mil.gov.ua.

Как Запад перевооружает украинские ВМС

Американская телекомпания CNN показала репортаж своего корреспондента Мэтью Чанса из акватории Азовского моря. Он оказался там на борту патрульного катера Береговой охраны Украины с бортовым номером 23.

По закадровым словам журналиста, «катер разрезает волны бурного Азовского моря». Впрочем, судя по видеосъемке, ничего особенно бурного не было. Максимум – 2 балла. Но для катера проекта 50030 «Калкан» водоизмещением 7,6 т – и это волна.

СУРОВЫЙ ГОЛОС «СТАЛЬНОГО ПРИВРАТНИКА»

Но суть не в этом. «Час спустя, – сообщал в репортаже Чанc, – примерно в 5 морских милях от украинского побережья глухой гул дизельных двигателей перебивает трескучее радиосообщение и появляется легковооруженный корабль. «23-й, я – 444-й», – изрек суровый голос по-русски. «Напоминаю, соблюдайте дистанцию», – предупредил он. На горизонте вырисовывается корабль российской Береговой охраны – плавучий стальной привратник крепнущих военно-морских сил в дальних морях. Сигнал ясен – дальше не смейте».

Американец круто завернул, особенно насчет «стального привратника». Судя по мутному силуэту и бортовому номеру 444, это был пограничный сторожевой корабль ПСКР-933 проекта 10410 «Светляк» полным водоизмещением 375 т. Хорошо еще, что Мэтью Чанс не назвал его линкором.

Тем временем сюжет развивался дальше. «Если мы не развернемся, будут проблемы», – говорит капитан Морской охраны Украины Николай Левицкий. После того как российский корабль предупредил украинский катер, чтобы не подходил слишком близко, мы спросили его, что будет, если мы не повернем назад. Рулевой крикнул: «Будет очень опасно». Левицкий посмотрел на него неодобрительно и возразил: «Ничего хорошего, наверное, не будет».

Вообще-то офицер не возразил, а подтвердил слова матроса. Его больше разозлило, что рулевой, нарушив субординацию, вмешался в разговор.

«ДАЙТЕ НАМ ОРУЖИЯ!»

Но не будем придираться. Главная идея репортажа корреспондента CNN: слабая Украина нуждается в поставках западного оружия, чтобы отразить агрессию России. Чего стоит такой пассаж: «В ходе недавней демонстрации мощи в одном из самых маленьких морей мира Россия опубликовала потрясающие фотографии, как корабли, пронзая волны, выпускают целые залпы ревущих ракет».

Речь идет о недавних учениях ВС РФ на юге России. Но в Азовском море никаких ракетных стрельб не было. Это, мягко говоря, преувеличение американского журналиста.

«Оружия, оружия! Дайте нам оружия!» – так вкратце можно охарактеризовать содержание статьи депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» и члена украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизаветы Ясько на страницах американского журнала Atlantic Council. «Западный мир должен признать острую необходимость укрепить Украину в военном отношении, – пишет парламентарий. – Это значит предоставить стране средства защиты, которые значительно увеличат издержки от потенциальной эскалации российской агрессии. Неспособность обеспечить это лишь подтолкнет Кремль к поиску военных решений, последствия которых для европейской безопасности могут оказаться катастрофическими».

Страны НАТО, особенно Соединенные Штаты, не надо уговаривать за Украину. Недавно комитет по иностранным делам Сената США принял двухпартийный законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности», по которому военная помощь Киеву увеличивается до 300 млн долл. Как сообщила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова, на эти деньги закупят летальное вооружение. Речь, по данным газеты Wall Street Journal, идет о средствах ПВО, оперативно-тактических ударных комплексах, противотанковых и противокорабельных ракетах Harpoon.

ГРАБЯ УКРАИНСКИЙ ВПК

Западная военная помощь Украине носит весьма своеобразный характер. Планируется поставлять в первую очередь те образцы, которые можно было бы выпускать в самой Украине. Так, ПКР Harpoon предполагается предоставлять в виде береговых ракетных комплексов. Хотя на Украине с большим трудом только что создали свой БРК «Нептун».

БРК Harpoon выпускался в годы холодной войны для европейских партнеров по НАТО. К сегодняшнему дню он снят с вооружения. Но в 2020 году эти системы у Вашингтона запросил Тайвань для защиты от материкового Китая. Предполагается закупить 400 ракет Harpoon, 100 пусковых установок, радиолокационные станции обнаружения и управления, а также вспомогательные системы на сумму 2,4 млрд долл.

Эта сделка как нельзя кстати для корпорации Boeing Defence, выпускающей «гарпуны». ВМС США постепенно переходят на малозаметные ПКР NSM фирм Raytheon и Kongsberg, поэтому объем заказов на продукцию Boeing Defence резко упал. И вот теперь производство можно расширить. Не только за счет Тайваня, но и Украины. Конечно, финансово благополучный Тайбэй с нищим Киевом не сравнить. Но поставки-то будут оплачивать за счет американской казны.

К чему это приведет, хорошо видно на примере печальной участи корветов проекта 58250.

Контрактом с турками Киев поставил крест на строительстве перспективного корвета «Владимир Великий». Изображение с сайта www.srdsc.com

В декабре прошлого года управление оборонной промышленности Турции подписало с николаевским судостроительным заводом «Океан» меморандум о совместной деятельности по постройке для ВМСУ пяти корветов типа Ada (подробнее см. «НВО» от 12.02.2021). Это известие прозвучало погребальным звоном для строителей корвета «Владимир Великий» – головного проекта 58250. Контрактом с турками Киев поставил жирный крест на строительстве этого корабля на николаевском Черноморском судостроительном заводе (ЧСЗ), который ныне именуется на западный манер «Смарт Мэритайм Груп – Николаевская верфь».

Проект 58250 разработан николаевским государственным Исследовательско-проектным центром кораблестроения под руководством Сергея Кривко. Предполагалось построить до 2026 года 10–12 кораблей этого типа. А четыре корабля первой подсерии должны были вступить в строй до конца 2021 года.

Проект, стартовавший в 2005 году, не единожды претерпевал изменения, которые вызывались «колебаниями линии партии», то есть политическими переменами в стране. Первоначально он должен был преимущественно насыщаться украинскими и российскими системами и вооружением. Но сейчас кроме архитектурно-компоновочного облика корветов проекта 20380 ничего российского в нем не осталось.

В окончательном варианте полное водоизмещение корвета проекта 58250, который называли последней надеждой украинского кораблестроения, должно было составлять 2650 т при длине 112 м, ширине 13,5 м и осадке 5,6 м. Главная энергетическая установка – дизель-газотурбинная. Она включала газотурбинный агрегат производства «Зоря»–«Машпроект» и американские дизели и дизель-генераторы компании Caterpillar, суммарно обеспечивавшие максимальную 32-узловую скорость хода.

Дальность плавания – 4000 миль, автономность – 30 суток. Экипаж предполагался из 108 человек. Вооружение: две счетверенные пусковые установки ПКР Exocet MM40 Block 3, 16 ЗУР Aster 15 в носовых вертикальных пусковых установках, 76-мм пушка Oto Melara Super Rapid, два 35-мм автомата Oerlikon Millennium, вертолет NH90 NFH с размещением в ангаре.

Корвет «Владимир Великий» заложили в 2011 году. К лету 2014 года его корпус был почти сформирован. Но в июле того же года сборку остановили «для экономии бюджетных средств». Все украинские президенты, начиная с Януковича, чуть ли не клялись, что достроят корабль. Финансирование периодически возобновлялось, но его не хватило даже для окончательного формирования корпуса.

В сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский распорядился достроить корвет «Володимир Великий» до конца 2023 года. Его стоимость должна была составить 7,7 млрд грн, то есть 312 млн долл. Но уже в мае прошлого года глава Зеленский передумал. Впереди замаячил турецкий контракт. Так «Владимир Великий» был убит.

ЧЬЯ ТЕПЕРЬ ОЧЕРЕДЬ?

Командующий Военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа недавно заявил, что ВМСУ планируют получить к 2025 году три дивизиона БРК «Нептун». Однако если Вашингтон впарит Киеву свои БРК Harpoon, то «Нептун» погибнет так же, как и «Владимир Великий».

Ранее западными союзниками были погублены проекты ракетных катеров украинской разработки «Лань», «Веспа», «Гроза» и «Богомол» (подробнее см. «НВО» от 12.11.2020). За этими катерами, «Владимиром Великим» и «Нептуном», наверняка последуют зенитная ракетная система «Кильчень» и РСЗО «Ольха» с управляемыми снарядами большой дальности. Ведь мы знаем, что в перечне документа американского Конгресса «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности» значатся средства ПВО и оперативно-тактические ударные комплексы.

Создается впечатление, что в Вашингтоне и других западных столицах с подозрением относятся к украинскому ВПК. С одной стороны, там сомневаются в его потенциале. С другой – опасаются, кабы чего не вышло в смысле утечки технологий в соседнюю Россию.

ВОЕННО-МОРСКОЙ АКЦЕНТ

Намерение поставить Украине БРК Harpoon еще раз свидетельствует о планах США в первую очередь наращивать военно-морской компонент киевского режима. В Вашингтоне понимают, что стремление Владимира Зеленского и его приближенных решить проблему Донбасса силовыми методами совершенно бесперспективно.

Допустим, украинский президент попытается ввести войска в Луганскую и Донецкую народные республики. Там живет более полумиллиона человек, имеющих российское гражданство. Естественно, Москва не останется безучастной к их судьбе.

Чтобы остановить наступление Киева, вовсе не обязательно переступать украинскую границу. Достаточно в течение суток-двух уничтожить большую часть военной, государственной и транспортной инфраструктуры Украины. И Россия такими возможностями обладает.

А затем неизбежно последует распад Украины. От Киева начнут отмежевываться не только отдельные районы, но целые области. Такой сценарий США не устраивает.

А вот на море, наращивая потенциал ВМСУ, Запад может значительно усложнить жизнь России. Держа в постоянном напряжении ВМФ РФ на Черном море и сковывая его действия на средиземноморском направлении, можно ослабить позиции России на Ближнем Востоке вообще и в Сирии в частности.

Поэтому в Турции в этом году начинается строительство для ВМСУ головного корвета Ada. В США – строительство 16 скоростных вооруженных до зубов катеров Mark VI. В Британии – восьми ракетных катеров нового проекта. А во Франции – 20 стотонных патрульных катеров типа FPB-98 Mk1 для Морской охраны.

Замена продукции украинского ВПК на западные образцы свидетельствует о желании США и их партнеров по НАТО ускорить процесс воссоздания ВМС Украины. И к 2025 году – сроку, когда по возрасту придется списать все российские черноморские ракетные катера проекта 12411 «Молния», – перемены в составе ВМСУ станут заметными.

Поэтому не стоит сидеть сложа руки, нужно готовиться к новым вызовам.

Александр Иванин

Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.