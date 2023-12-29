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Военное обозрение

Россия размещает новейшие САУ 2С35 у границ с натовскими Финляндией и Норвегией

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Источник изображения: topwar.ru

В рамках мер, направленных на усиление военного потенциала вдоль своих западных границ, российское руководство намеревается увеличить военное присутствие в Северном военном округе, в частности на территориях, граничащих с натовскими Финляндией и Норвегией. В том числе, комплекс мер включает в себя развертывание САУ нового поколения 2С35 "Коалиция-СВ".

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов подтвердил завершение испытаний этих вооружений, при этом заявив, что первые боевые единицы САУ "Коалиция-СВ" будут поставлены в войска уже к концу 2023 года.

Этот стратегический шаг сопряжен с проведением переклассификации, в рамках которых российским командованием было объявлено о формировании Северного военного округа, в который включена граничащая с Финляндией и Норвегией Мурманская область.

Решение о наращивании возможностей Северного военного округа последовало за периодом обострения напряженности в регионе. После вступления Финляндии в возглавляемый США альянс НАТО. В качестве контрмеры Москва была вынуждена пойти на наращивание своего военного присутствия вдоль западных границ.

По информации западной прессы, новейшие САУ в настоящее время уже поступают в подразделения российской армии, принимающие участие в спецоперации на Украине, что, по мнению ряда военных экспертов, знаменует собой значительный шаг как в текущих военных операциях России, так и ее более широкой стратегии на фоне динамично развивающейся геополитической обстановки.

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Страны
Норвегия
Россия
США
Украина
Финляндия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Чемезов Сергей
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