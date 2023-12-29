Источник: передаваемые ВКС в 2024 году серийные Су-57 получат двигатели второго этапа

Первый полет Су-57 с двигателем второго этапа, с которым после завершения испытаний самолет пойдет в серию.

Как отметил собеседник агентства, в 2023 году Воздушно-космическим силам уже передали более 10 Су-57 с двигателями первого этапа

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Все серийные истребители Су-57, передаваемые Воздушно-космическим силам (ВКС) России в 2024 году, получат двигатели второго этапа. Об этом ТАСС сообщили два высокопоставленных источника, близких к ВКС России.

"Двигатель второго этапа прошел испытания и готов к эксплуатации", - сказал один из собеседников агентства. Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что "все серийные самолеты пятого поколения Су-57, передаваемые в состав ВКС в 2024 году, получат двигатель пятого поколения".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По словам собеседника агентства, в 2023 году уже переданы ВКС более 10 Су-57 с двигателями первого этапа. Они успешно решают задачи в зоне специальной военной операции. "Двигатели первого этапа на уже переданных в ВКС Су-57 менять на новые двигатели не планируется", - сказал он, пояснив, что даже с двигателем первого этапа Су-57 превосходит по своим характеристикам американский F-35.

Ранее специалисты ОКБ имени А. М. Люльки поясняли, что двигатель первого этапа обеспечивает Су-57 такими характеристиками как сверхманевренность, тяговооруженность, малая заметность. Еще одним преимуществом является плазменная бескислородная система розжига основной и форсажной камер сгорания.