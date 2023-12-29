«Доходы оружейных компаний США ставят рекорды»: западная пресса привела данные по заказам на производство вооружений

Военно-политическая напряженность в ряде регионов планеты способствовала росту количества заказов мировых оборонных компаний, в первую очередь – американских и британских. Об этом пишет западная пресса, анализируя рост доходов корпораций, производящих оружие и другую военную продукцию.

Особую роль в развитии военного производства сыграл вооруженный конфликт на Украине. В конце 2022 года объем невыполненных заказов пятнадцати крупнейших компаний, производящих вооружения и боеприпасы, достиг 777 млрд долларов. За первые шесть месяцев 2023 года эта цифра составила уже 764 млрд долларов, и показатели по заказам военного назначения продолжают расти.

Доходы оружейных компаний США ставят рекорды

- пишет западная пресса.

Но производство наращивают и компании из других государств. Например, южнокорейский производитель оружия Hanwha Aerospace с 2020 по 2022 годы увеличил количество невыполненных заказов с 2,4 млрд долларов до 15,2 млрд долларов. Немецкий оборонный гигант Rheinmetall увеличил количество невыполненных заказов с 14,8 млрд до 27,9 млрд долларов. То есть, мы видим увеличение и в 2 раза, и в 6 раз, и всё это – благодаря последним военно-политическим событиям.

Функционирующий в столице Швеции Стокгольме Международный институт исследования проблем мира подчеркивает, что военные расходы в Европе показали самый резкий рост за последние тридцать лет, то есть фактически со времен распада СССР и завершения холодной войны. Новые заказы поступают военно-промышленным компаниям регулярно, так как правительства стран мира пересматривают свое отношение к вопросам обороны и безопасности в направлении усиления армий и расширения арсеналов.