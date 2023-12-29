Войти
Военное обозрение

«Доходы оружейных компаний США ставят рекорды»: западная пресса привела данные по заказам на производство вооружений

491
0
0
Производство управляемых ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) на предприятии корпорации Lockheed Martin в Камдене (штат Арканзас)
Производство управляемых ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) на предприятии корпорации Lockheed Martin в Камдене (штат Арканзас).
Источник изображения: Lockheed Martin

Военно-политическая напряженность в ряде регионов планеты способствовала росту количества заказов мировых оборонных компаний, в первую очередь – американских и британских. Об этом пишет западная пресса, анализируя рост доходов корпораций, производящих оружие и другую военную продукцию.

Особую роль в развитии военного производства сыграл вооруженный конфликт на Украине. В конце 2022 года объем невыполненных заказов пятнадцати крупнейших компаний, производящих вооружения и боеприпасы, достиг 777 млрд долларов. За первые шесть месяцев 2023 года эта цифра составила уже 764 млрд долларов, и показатели по заказам военного назначения продолжают расти.

Доходы оружейных компаний США ставят рекорды

- пишет западная пресса.

Но производство наращивают и компании из других государств. Например, южнокорейский производитель оружия Hanwha Aerospace с 2020 по 2022 годы увеличил количество невыполненных заказов с 2,4 млрд долларов до 15,2 млрд долларов. Немецкий оборонный гигант Rheinmetall увеличил количество невыполненных заказов с 14,8 млрд до 27,9 млрд долларов. То есть, мы видим увеличение и в 2 раза, и в 6 раз, и всё это – благодаря последним военно-политическим событиям.

Функционирующий в столице Швеции Стокгольме Международный институт исследования проблем мира подчеркивает, что военные расходы в Европе показали самый резкий рост за последние тридцать лет, то есть фактически со времен распада СССР и завершения холодной войны. Новые заказы поступают военно-промышленным компаниям регулярно, так как правительства стран мира пересматривают свое отношение к вопросам обороны и безопасности в направлении усиления армий и расширения арсеналов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Швеция
Южная Корея
Компании
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
Похожие новости
24.05.2023
Финляндия – новый форпост НАТО на границе с Россией
05.05.2023
Оборонная промышленность Турции как инструмент политического влияния
16.05.2022
"Угроза всему миру". В Китае предупредили о последствиях расширения НАТО
15.11.2021
ОАЭ занимают пятое место в мире по стоимостному объему импорта вооружений по итогам последних 8 лет
16.08.2021
Оружейные обноски и самодельные новинки
02.12.2016
Свой вместо чужих
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.12 13:28
  • 57778
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.12 10:23
  • 82
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.12 10:14
  • 1227
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.12 09:08
  • 2
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 29.12 02:13
  • 1
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 28.12 19:05
  • 5
Сергей Чемезов: технологическое превосходство Запада в военной сфере – миф
  • 28.12 19:03
  • 1
Предприятие "Росэлектроники" завершило испытания модернизированного анти-БЛА комплекса "Серп"
  • 28.12 14:02
  • 333
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 28.12 12:16
  • 2
В России работают над повышением огневой мощи танка Т-14
  • 28.12 09:04
  • 1
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году
  • 28.12 08:43
  • 6
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 28.12 08:18
  • 5
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 28.12 02:11
  • 1
Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО
  • 27.12 13:08
  • 204
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам