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Военное обозрение

Экс-председатель Военного комитета НАТО: Консенсуса по вступлению Украины в альянс нет и не будет

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Источник изображения: topwar.ru

Интересные метаморфозы происходят с некоторыми ушедшими в отставку западными политиками, военачальниками и высокопоставленными чиновниками. Став на пенсии экспертами, они вдруг начинают проявлять не свойственное ранее им на официальных должностях критическое мышление и объективные высказывания по поводу как происходящего в собственных странах, так и в мире. Особенно это заметно при обсуждении темы украинского конфликта в частности и будущего этой страны в целом.

Не стал исключением и бывший председатель Военного комитета НАТО, немецкий генерал люфтваффе (ВВС Германии) в отставке Харальд Куят. В интервью немецкому журналисту Флавио фон Вицлебену, опубликованном на авторском YouTube-канале, он объяснил, почему Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса.

Вопреки стремлениям Киева как можно скорее оказаться в составе альянса, для вступления в него потребуется полный консенсус всех нынешних стран, входящих в НАТО, как того требует 10-я статья Устава этого военного блока. Достичь такого единогласия союзников сейчас, да и в обозримом будущем, по отношению к Украине невозможно, уверен отставной генерал бундесвера.

Украина не может говорить «я хочу», как я уже слышал от нашего министра иностранных дел некоторое время назад, стать членом организации. НАТО должна приглашать каждого нового члена на основе консенсуса всех членов, которого еще не произошло. И не произойдет

— считает экс-председатель Военного комитета НАТО.

Помимо всего прочего, Россия дала четко понять Западу, что не допустит принятия Украины в НАТО. Ведь именно эти планы стали одной из основных причин начала Москвой специальной военной операции на территории бывшей советской республики. И в этом конфликте перевес все более на стороне российской армии, хотя страны Запада оказали невиданную доселе военную помощь Киеву. Воевать с Россией ради медленно исчезающего государства под названием Украина в Европе, пожалуй, не согласится ни одно государство, заключает Куят.

Североатлантический альянс еще на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями (Совет Украина-НАТО), а в прошлом году стал и кандидатом на вступление. Но, очевидно, в этом статусе Украина застрянет очень надолго, подытожил бывший немецкий военачальник.

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Страны
Германия
Грузия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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