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ТАСС

Лавров назвал конфликт между властью и армией на Украине делом Киева и заботой Запада

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Валерий Залужный (справа) и Владимир Зеленский
Валерий Залужный (справа) и Владимир Зеленский.
Источник изображения: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

По словам главы МИД РФ, Украина утратила свою самостоятельность

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Конфликт между ветвями власти и армией на Украине является внутреннем делом страны, утратившей свою самостоятельность, и ее руководителей на Западе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Насчет разборок в Киеве между различными ветвями власти, армейским командованием я никаких комментариев делать не буду. Это внутреннее дело страны, которая утратила свою самостоятельность и управляется извне. Поэтому пусть те, кто ей управляет, заботятся по этому конкретному поводу", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать конфликт между украинскими властями и военными.

В ноябре в статье для издания The Economist главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал, что конфликт вокруг страны зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. В офисе президента Украины подвергли критике эти слова Залужного. Как отмечало издание "Страна", высказывания главкома ВСУ породили в политических кругах Украины предположения о том, что он имеет президентские амбиции. Тогда же в украинских СМИ появились сообщения со ссылкой на источники о возможной отставке Залужного. В начале декабря источники также сообщали, что Залужный жаловался главе Пентагона Ллойду Остину на вмешательство Зеленского. А 18 декабря в кабинете, подготовленном для главкома, было обнаружено прослушивающее устройство, идет расследование. 

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Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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