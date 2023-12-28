Предварительная оценка контрактов на экспорт ВиВТ, заключенных в 2023 году и за период 2020-2023 гг. в целом

ЦАМТО, 27 декабря. ЦАМТО подготовил отчет по мировому экспорту/импорту вооружений в 2023 году и за период 2020-2023 гг. в целом. Ниже представлена краткая выдержка из раздела, посвященного обзору контрактов, заключенных на экспорт ВиВТ.

Примечание:

На текущий момент оценка мирового рынка ВиВТ по 2023 году носит предварительный характер (с поступлением новой информации отчет будет уточнен и дополнен).

По оценке ЦАМТО, объем идентифицированных мировых контрактов, заключенных на экспорт/импорт обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН), в 2023 году составил 101,557 млрд. долл.

Для сравнения: в 2020 году – 72,152 млрд. долл., 2021 году – 88,667 млрд. долл. и в 2022 году – 129,427 млрд. долл.. Столь низкие результаты по 2020 году отчетного четырехлетнего периода (2020-2023 гг.) объясняются влиянием пандемии COVID-19 на мировую экономику и, соответственно, закупки вооружений. Всплеск в 2022 году связан, прежде всего, с ситуацией вокруг Украины.

Представленная оценка объема заключенных контрактов на экспорт/импорт ВиВТ по итогам 2023 года является предварительной. Окончательные итоги года будут подведены ЦАМТО осенью 2024 года. В предварительном порядке можно отметить, что итоговый стоимостной объем контрактов, заключенных в 2023 году, скорее всего, приблизится к результату 2022 года (это связано с тем, что зачастую информация о заключенных контрактах поступает значительно позднее даты их подписания).

Первое место по объему заключенных контрактов на экспорт вооружений по итогам 2023 года занимают США. По предварительным данным ЦАМТО, объем идентифицированных контрактов, заключенных США в 2023 году, составил 42,114 млрд. долл. или 41,47% от общемирового объема контрактных соглашений на экспорт ПВН на тот же период времени.

Следует отметить, что эти данные, как и по остальным странам, пока не окончательные.

Для сравнения: в 2020 году объем заключенных США контрактов составил 33,972 млрд. долл. (47,08% мирового рынка), в 2021 году – 21,344 млрд. долл. (24,07%), в 2022 году – 64,213 млрд. долл. (49,67%, абсолютный рекорд для США).

В целом за последний 4-летний период США заключили контракты на экспорт ПВН на сумму 161,645 млрд. долл. (41,26% мирового рынка, 1 место).

В рейтинг ЦАМТО по итогам 2023 года включены 32 страны заключившие контракты на поставку вооружений.

По периоду 2020-2023 гг. в рейтинг включены 58 стран, заключивших контракты на экспорт ПВН.

Подробный отчет с таблицами будет опубликован в журнале "Мировая торговля оружием" № 1, 2024 г.