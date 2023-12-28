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ТАСС

Глава Минфина ФРГ не увидел предпосылок для увеличения помощи Украине со стороны Германии

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер и министр финансов Украины Сергей Марченко принимают участие в совместной пресс-конференции
Министр финансов Германии Кристиан Линднер и министр финансов Украины Сергей Марченко принимают участие в совместной пресс-конференции.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Alina Smutko

Кристиан Линднер отметил, что страна "финансирует добрую половину всей помощи из Европы"

БЕРЛИН, 26 декабря. /ТАСС/. Министр финансов Германии Кристиан Линднер в настоящий момент не видит предпосылок для увеличения помощи Украине со стороны ФРГ. Свою точку зрения он высказал в интервью телеканалу NTV.

"Германия стоит на стороне Украины", - сказал Линднер. "Мы поставляем системы вооружения, оказываем финансовую помощь и обеспечиваем защиту многим людям в Германии", - отметил он, напомнив, что ФРГ "уже является вторым по величине донором в мире" для Украины. "Германия финансирует добрую половину всей помощи из Европы. В настоящее время нет никаких признаков того, что необходимо сделать больше", - констатировал министр, отвечая на вопрос, следует ли Берлину делать больше в вопросе оказания помощи Киеву.

Однако в любом случае, по его словам, необходимо добиваться лучшего распределения бремени между странами. "Не может быть так, чтобы другие делали меньше, потому что Германия делает больше", - резюмировал Линднер.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что правительство Германии планирует осуществлять в 2024 году поддержку Украины из регулярного бюджета, но готово в случае необходимости запросить у Бундестага (парламент) дополнительные средства для помощи Киеву. При этом власти ФРГ намерены несколько изменить модель рефинансирования поставок оружия Киеву с целью экономии средств в госбюджете на 2024 год.

В бюджете ФРГ на 2024 год заложено €8 млрд на поставки оружия Киеву. Общий же объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €25 млрд. 

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Германия
Украина
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