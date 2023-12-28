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ТАСС

Борисов заявил, что орбитальную группировку нельзя создать только за бюджетные средства

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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: «Роскосмос»

Глава Роскосмоса отметил, что для этого нужно создать рынок космических услуг

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Орбитальную группировку, которая нужна России, нельзя создать только за бюджетные средства, для этого нужно создать рынок космических услуг. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"За бюджетные средства нельзя создать ту группировку, которая необходима нашей стране, поэтому мы активно работаем с частными компаниями. Распределены роли следующим образом. Роскосмос, получив заявки от частных компаний, вписывает их предложения в общероссийскую космическую группировку, согласовывает основные параметры, следит за ходом исполнения своих обязательств, заключает форвардные контракты на выкуп будущих услуг, которые они собираются предоставлять, а частные компании привлекают внебюджетные средства, создают эти группировки, начинают оказывать услуги - вот основная формула работы сегодня с частными компаниями", - сказал Борисов в интервью "России-24".

По словам гендиректора Роскосмоса, частные компании к 2030 году должны пополнить группировку примерно на 40% от запланированного объема. "Это около 600 спутников, и в совокупности с ними, если мы реализуем наши планы, группировка будет состоять уже где-то из 1,7 тыс. с лишним спутников", - добавил Борисов. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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