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ТАСС

Борисов: выручка ракетно-космической индустрии РФ за год увеличилась на 24 млрд рублей

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Глава Роскосмоса Юрий Борисов
Глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Источник изображения: Артем Геодакян/ ТАСС

Глава Роскосмоса выразил надежду, что российская космическая отрасль станет безубыточной в течение ближайших двух-трех лет

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Консолидированная выручка российской ракетно-космической отрасли за 2023 год превысила показатель предыдущего года на 24 млрд рублей. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Консолидированная выручка отрасли за 2023 год превысила предыдущий показатель на 24 млрд. После введения санкций, которые действительно коснулись нас очень серьезно, мы потеряли очень большой объем экспортной выручки. Из 230 млрд твердых контрактов 180 млрд приходилось на так называемые недружественные страны - это и поставки двигателей, это и пусковые услуги. Поэтому 180 млрд, по сути дела, у нас ушли из объема экспортной выручки", - сказал Борисов в интервью "России-24".

Борисов выразил надежду, что российская космическая отрасль станет безубыточной в течение ближайших двух-трех лет.

"Окончательные итоги мы еще подведем, но, надеюсь, в ближайшие два-три года мы сумеем вывести отрасль в безубыточную, прибыльную, все те негативные тенденции, которые сопровождали, уйдут в прошлое", - сказал он. 

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Борисов Юрий
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