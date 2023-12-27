Мишустин: РФ будет выделять более 240 млрд рублей в год на развитие космической сферы

Премьер-министр отметил важность оперативно корректировать параметры принятых федеральных проектов и быстро адаптировать их к изменяющейся ситуации

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия в ближайшую трехлетку будет выделять более 240 млрд рублей ежегодно на финансирование космической отрасли, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В условиях санкционных ограничений правительство постоянно принимает решения по поддержанию устойчивости отрасли. В трехлетнем бюджете на ее финансирование предусмотрено более 240 млрд рублей ежегодно. Важно оперативно корректировать параметры принятых федеральных проектов и быстро адаптировать их к изменяющейся ситуации", - сказал он на стратегической сессии по направлению "Освоение космоса".

Мишустин также напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил распространить механизмы государственной поддержки, разработанные для промышленных инвестиционных проектов, на ракетно-космическую сферу и принять меры для развития экспорта. В качестве основных потенциальных рынков Россия рассматривает страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, отметил глава кабмина.

"Важно помнить, что за развитием космической отрасли стоят прежде всего люди. Именно они своими знаниями и трудом достигают поставленных целей, - подчеркнул премьер. - Необходимо выстроить грамотную работу со специалистами, с молодежью, создать для них достойные условия, чтобы не допустить утечки квалифицированных кадров, которые задействованы в отраслевой науке и в производстве".