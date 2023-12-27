SMH: Запад перестал верить в победу Украины над Россией

Еще год назад Запад боготворил Зеленского за его борьбу против России, однако провальная военная политика Украины открыла ее союзникам глаза, пишет SMH. ВСУ не достигли никаких успехов, и вряд ли что-то изменится. А значит, пора думать о переговорах с Москвой.

Лондон — В 2022-м журнал Time назвал Владимира Зеленского человеком года. Но сегодня его героическая аура постепенно рассеивается, по крайней мере, на Украине, а международная поддержка его борьбы с Россией ослабевает.

У нынешнего президента Украины низкие рейтинги одобрения и слабые шансы на переизбрание, политические соперники начали открыто критиковать его, а мэр Киева Виталий Кличко вовсе обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм и даже сравнил с российским лидером Владимиром Путиным.

Военное командование на Украине утверждает, что разница между его нескончаемой пропагандой, стремлением представлять все в розовом цвете и реальной ситуацией на фронте настолько велика, что заявления президента уже никого не убеждают.

Было бы небольшим преувеличением говорить о том, что Запад сегодня готов отдать Украину Путину. Но сегодня часто звучат предположения, что союзники, в том числе, Соединенные Штаты и Германия, хотят усадить Зеленского за стол переговоров и провести новую условную границу с Россией, отдав ей территории на востоке Донбасса.

Действительно, международная поддержка Украины постепенно снижается. За год объем обещанной Западом помощи сократился почти на 90%. И это было еще до того, как США и ЕС в этом месяце не сумели добиться утверждения новых пакетов финансирования.

Избирателям, на которых оказывают влияние ультраправые силы и отвлекает новая война на Ближнем Востоке, надоел вооруженный конфликт на Украине. А Запад после полуторагодичного перерыва проявляет все больше готовности попустительствовать путинской агрессии, как он делал последние 15 лет (автор перепутал: это Запад нарушает международные соглашения и поддерживает незаконную власть на Украине, которая на протяжении нескольких лет совершала преступления против русскоязычного большинства в Донбассе; это НАТО расширялась на восток вопреки обещаниям этого не делать; это США путем угроз и шантажа "союзников" продвигают санкции против России, вмешиваются во внутреннюю политику других стран и совершают интервенции. Москва же отвечает на эту агрессию, а не распространяет ее. — Прим.ИноСМИ).

Зеленский в течение почти двух лет каждый вечер выступает перед народом в прямом эфире. Он хвалит ВСУ, отмечает их успехи на линии фронта и подтверждает свою решимость противостоять России. Его неизменный посыл — "мы продвигаемся вперед". Его цель — сохранить оптимизм внутри страны и за рубежом.

Карта СВО. Источник: Institute for the Study of War and AEI's Critical Threats Project

Но украинские войска в этом году не достигли никаких успехов, на что надеялся Киев и его союзники, а линия фронта сегодня остается более или менее неизменной. Россия доказала, что обладает мощным оборонным потенциалом и готова нести немалые потери (то есть это Россия "готова нести немалые потери", а не Запад, который кричит о готовности "сражаться до последнего украинца", и Украина, которая мобилизует все мужское население, в том числе негодных к военной службе, и говорит о возможном призыве женщин? — Прим. ИноСМИ.).

Сейчас Киев и Запад винят в неудачах друг друга, указывая на тактические ошибки и неверные решения. Но так или иначе, ВСУ срочно нужны боеприпасы, оружие и авиация, обещанные некоторыми западноевропейскими странами.

На этой неделе Зеленский признал, что его все чаще призывают начать мирные переговоры, а в СМИ регулярно появляются комментарии о том, что Украина терпит поражение в этом конфликте.

"Несмотря на мнения и прогнозы отдельных военачальников и представителей стран-партнеров, время окончания военных действий зависит от множества факторов, в том числе от стойкости Украины", — заявил Зеленский.

Он добавил: "Боевые действия, победа, поражение, застой — все это зависит от многих решений, от многих рисков, от многих вопросов. Но в основном все зависит от нас. Если мы сохраним свою стойкость, то завершим эти военные действия быстрее. Если мы сохраним стойкость духа".

Зеленский подчеркнул, что украинцы не могут отдать свою страну противнику и готовы сражаться до победного конца.

"Если мы сохраним все эти цели, все, что у нас есть, если мы сделаем все возможное и гораздо больше того, на что способен каждый из нас, то я уверен, что мы сумеем приблизить эту победу", — сказал он.

Вместе с тем Зеленский открыто признал наличие проблем в том, что касается объемов помощи, поставок артиллерийских снарядов, противотанковых управляемых систем и артиллерийских орудий для нужд ВСУ.

Понимая необходимость увеличить численность армии с приходом на Украину холодной зимы, Киев в четверг объявил, что украинских беженцев в Европе призовут в вооруженные силы страны. Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет получат повестки и будут обязаны явиться в пункты призыва. В случае неявки их будет ждать некое необъявленное наказание.

На этой неделе Зеленский рассказал журналистам, что Украине нужно 450—500 тысяч новых военнослужащих. Он подчеркнул, что достижение таких показателей — это "болезненный вопрос". Ноябрьские цифры статистического агентства ЕС "Евростат" указывают на то, что с начала российской полномасштабной военной операции с Украины в страны Евросоюза выехало 768 тысяч украинцев в возрасте от 18 до 64 лет.

А министр обороны Рустем Умеров сказал, что правительство хочет добиться "справедливости для всех".

"Речь идет о нашей стране. Мы направляем им приглашение, — сказал он. — Мы пока еще не решили, что будем делать, если они не явятся добровольно".

Как раз в это время опросы показывают, что украинцы утрачивают доверие к Зеленскому, видя, как он действует в условиях российской спецоперации. Этот комик и актер уверенно пришел к власти в 2019 году, набрав 73% голосов избирателей, среди которых были и богатые, и бедные, и сельские, и городские жители, и русскоязычные, и говорящие по-украински. Принести мир на восток страны — это было его предвыборное обещание номер один. Киев и украинский истэблишмент смотрели на него подозрительно и даже обвиняли в симпатиях к России — ведь у Зеленского была весьма неопределенная и крайне популистская предвыборная платформа.

В прошлом месяце на Украине был проведен внутренний социологический опрос, данные которого приводит издание The Economist. Рейтинг доверия к Зеленскому по результатам опроса составил 32%. Гораздо больше на Украине доверяют главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному, у которого этот рейтинг достиг 70%. У главы украинской разведки Кирилла Буданова она равен 45%.

Президентские выборы на Украине должны были состояться в марте, но после начала вооруженного конфликта с Россией их запретили согласно требованиям военного положения. Киев утверждает, что голосование будет необъективным, так как многие солдаты находятся на линии фронта, а миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну.

Такие заявления вызвали беспрецедентную критику в адрес руководителя страны военного времени. Бывший чемпион по боксу в тяжелом весе (ныне мэр Киева — Прим.ИноСМИ) Виталий Кличко заявил, что Зеленский становится все более самовластным. Политики поссорились еще прошлой зимой, когда президент обвинил киевского мэра в неподготовленности столичных бомбоубежищ.

Но комментарии Кличко швейцарской газете 20 Minuten стали самым наглядным доказательством усиливающегося раскола в украинском руководстве, который возник из-за неудач летнего контрнаступления ВСУ против российских войск.

"Люди спрашивают, почему мы плохо подготовились к военным действиям, почему Зеленский до конца отрицал, что дело дойдет до этого, — сказал Кличко. — Люди видят, кто эффективен, а кто нет. Было и остается очень много ожиданий. Зеленский расплачивается за допущенные ошибки".

Бывший советник президента Алексей Арестович* тоже стал одним из самых ярых критиков Зеленского. Он объявил о своем желании стать президентом и сказал, что Киеву надо вступить в переговоры с Москвой о прекращении военных действий, что Зеленский полностью исключает.

Деньги для Украины на исходе, и чиновники из Белого дома все чаще выражают озабоченность и недовольство. Заявления американского лидера Джо Байдена становятся все более мрачными. На прошлой неделе он сказал, что если Украину бросят на произвол судьбы, и Россия одержит верх, Путин якобы может пойти дальше и напасть на одного из членов НАТО. Таким образом, США будут втянуты в военные действия.

"Мы получим то, чего не хотим, и чего сегодня нет: американские войска начнут воевать с российскими войсками", — заявил президент.

Бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт на этой неделе сказал то же самое, когда выступал с речью в Лондоне. А ранее он призвал спикера палаты представителей республиканца Майка Джонсона добиться от конгресса поддержки в вопросе выделения нового пакета военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.

Наблюдающие за Кремлем эксперты отмечают, что Путин обращает внимание на предполагаемый и реальный вес и влияние своих противников.

Во вторник он сказал, что Россия готова вести переговоры о будущем Украины с Киевом, США и Европой, если они того хотят, однако Москва при этом будет отстаивать свои национальные интересы. Он неоднократно заявлял, что готов обсуждать вопросы мира, однако западные руководители отмечают, что Путин дожидается ноября, когда в США пройдут президентские выборы, и только после этого будет предпринимать какие-то реальные усилия.

"Свое не отдадим. Вот что все должны понять. И на Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться — пусть договариваются. Но только мы будем делать это, исходя из наших интересов", — заявил Путин на совещании военного руководства в Москве. Он добавил, что Россия не намерена воевать с Европой.

На самом деле, пока Путин считает, что влияние Украины и ее союзников уменьшается, он не станет проявлять интерес к переговорам о мире и отказываться от своих военных целей, которые в конечном итоге заключаются в уничтожении украинской независимости и в демонтаже послевоенной Европы, которую восстановила и защитила Америка (автор сам же говорит, что Путин постоянно заявляет о готовности России вести мирные переговоры. Более того, Москва никогда не заявляла о цели "уничтожить украинскую независимость", цели спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины — Прим.ИноСМИ).

Автор: Роб Харрис (Rob Harris)

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.