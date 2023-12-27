Совместное предприятие ОАК и «Глори Эйр» провело испытания беспилотников по доставке проб нефти

Компания «БАС Глори Эйр» – совместное предприятие компании «Глори Эйр» и Объединенной авиастроительной корпорации – провела экспериментальные полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по доставке проб нефти. Тестовые полеты проходили в Иркутской области, заказчиком испытаний выступило ООО «Газпромнефть-Снабжение». БПЛА были собраны и доработаны на производственной базе «БАС Глори Эйр».

Цель эксперимента – проверка гипотезы об эффективности доставки проб нефти весом от 2,6 до 12 кг во внутреннем отсеке с месторождения в химлабораторию при помощи БПЛА по сравнению с автомобильным транспортом. По оценкам специалистов заказчика и исполнителя, результаты эксперимента подтвердили эффективность применения БПЛА для доставки грузов на нефтегазовых месторождениях, включая Арктическую зону.

«БАС Глори Эйр» успешно провела полеты беспилотников как днем, так и ночью, в сложных метеорологических условиях, включая дождь, снег, туман, перепады температур, ветер с порывами до 12 м/с и задымленность от горения нефтепродуктов. Использовались две модели БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом (VTOL) OG-25 и OG-003. Эти модели входят в линейку беспилотных авиационных систем, локализация производства которых на территории России будет проводиться совместным предприятием начиная с 2024 года.

Отработаны решения «БАС Глори Эйр» удаленного подключения к двум базовым станциям управления БПЛА, что позволило контролировать полет на всем протяжении маршрута, получать данные телеметрии и видеопотока, а также осуществлять управление полетом БПЛА удаленно из ситуационного центра в Москве.

Данные БПЛА не нуждаются в подготовленных аэродромных площадках, их дополнительное преимущество – нетребовательность к условиям взлета и посадки: достаточно площадки размером 10x10 метров, что особенно актуально в труднодоступных районах.

О совместной работе ОАК и «Глори Эйр» по разработке и производству беспилотных воздушных судов гражданского и специального назначения стороны объявили в августе 2023 года.