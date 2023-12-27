«Для сдерживания России»: Вместо Украины Испания направит танки Leopard и военные вертолёты в Словакию

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Ставший не так давно премьер-министром Словакии Роберт Фицо еще в период предвыборной кампании резко критиковал действующий на тот момент кабмин за военную помощь Украине. По его словам, таким образом Братислава не только затягивала вооруженный конфликт в соседней стране, но и нанесла существенный ущерб национальной безопасности, передав Киеву практически все запасы советских бронетехники и истребители, доставшихся Словакии после распада СССР и прекращения существования блока Варшавского договора.

Став главой правительства, Фицо продолжил обещанную политику, по его решению Украине предоставляется только гуманитарная адресная помощь, военных поставок не будет. Одновременно новый премьер занялся восстановлением обороноспособности страны в рамках продвигаемой в НАТО после начала СВО парадигмы «сдерживания России» за счет усиления восточных европейских флангов альянса. Причем оперативную помощь Словакии в этом оказывают другие европейские страны, ранее активно снабжавшие оружием киевский режим.

Испанская ежедневная газета АВС сообщает, что в следующем году вместо Украины Испания направит танки Leopard и военные вертолёты в Словакию. Точное количество техники, которую передислоцирует испанское Минобороны, неизвестно. Кроме того, на территории восточноевропейского государства вблизи с украинской границей в рамках миссии Североатлантического блока по усилению границ будет размещено 600 военнослужащих Королевской армии.

В январе этого года Испания одна из первых присоединилась к группе европейских стран, создавших так называемую танковую коалицию, в задачи которой вошли поставки бронемашин, в основном немецких ОБТ Леопард, Украине. Министерство обороны королевства в июле сообщило о передаче Киеву четырех танков Leopard и десяти бронетранспортеров, которые премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал Владимиру Зеленскому во время своего визита в Киев. Ранее Мадрид уже поставил для нужд ВСУ шесть немецких танков.

Однако к концу этого года ранее масштабная военная помощь Запада Украине, обещанная продлиться «столько, сколько потребуется», резко пошла на убыль. Причем первыми остановили выделение нового многомиллиардного транша Киеву Соединенные Штаты, где администрация Байдена так и не сумела протолкнуть через Конгресс пакет военно-финансовой помощи Украине. Европейцы, похоже, быстро подхватили этот тренд и теперь предпочитают заботиться об усилении собственной безопасности, а не дальнейшем заваливании новыми поставками вооружений ВСУ, к тому же очевидно все более приближающихся к поражению на поле боя российской армии.