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Военное обозрение

Минобороны Великобритании: Первые шесть пилотов ВС ВСУ завершили базовое обучение на истребители F-16

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания завершила обучение первой группы украинских пилотов. Как сообщили в пресс-службе Минобороны Соединенного королевства, украинцы уже покинули британскую территорию и убыли в Данию.

Шесть представителей Воздушных сил ВСУ завершили базовую программу обучения на территории Великобритании и отправились в Данию, где продолжат подготовку, а также приступят к практическим полетам на истребителях F-16. При этом в Британии осталась еще одна группа украинских пилотов из десяти человек, которая продолжит обучение.

Как пояснили в Минобороны Великобритании, обучение завершили шесть самых опытных пилотов, они тренировались с августа, обучение касалось пилотирования и изучения авиационной терминологии на английском языке. Сейчас этот же курс проходят десять стажеров, они осваивают авиационную медицину и тренируются на центрифуге. По этой группе сведений пока нет.

В будущем Украина будет иметь современные военно-воздушные силы, сформированные на базе высокоэффективных истребителей четвертого поколения F-16. В сочетании с обучением в ведущих мировых ВВС это значительный шаг вперед по сравнению с нынешними возможностями Украины советской эпохи

- заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Ранtе сообщалось, что в следующем году Франция присоединится к "самолетной коалиции" и начнет базовую подготовку украинских пилотов на своей территории.

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Страны
Великобритания
Дания
Украина
Франция
Продукция
F-16
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