Передача биометрии из банков в Единую биометрическую систему завершена на 80%

Процесс передачи биометрии из банков в единую госсистему завершен на 80%, сообщил глава Центра биометрических технологий. По его словам, государство уже получило биометрические данные «десятков миллионов россиян». Они имеют ограниченный срок действия — два года, но его могут разрешить продлевать дистанционно

Процесс передачи биометрии россиян из банков в Единую биометрическую систему (ЕБС) завершен более чем на 80%. Об этом «Известиям» заявил гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

«Сейчас под защиту государства переданы данные десятков миллионов россиян. Сам процесс импорта данных из банков завершен более чем на 80%. Большинство организаций уже направили в базу данные пользователей, давших свое согласие», — рассказал топ-менеджер.

Он добавил, что переданные в ЕБС биометрические данные имеют ограниченный срок действия — два года. После этого они будут автоматически удаляться из системы. «Сейчас обсуждаем, как без дополнительных очных визитов дать пользователям возможность дистанционно продлевать срок действия данных», — отметил Поволоцкий.

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По его словам, сейчас ежедневно в ЕБС поступает «несколько тысяч образцов» данных. Намного активнее регистрироваться в системе россияне стали с конца октября, отметил глава ЦБТ. «Чаще всего сдают подтвержденную биометрию — для ее регистрации нужно идти в банк. На втором месте по популярности упрощенная, которую можно сдать в приложении», — рассказал он.

В 2024 году ЦБТ совместно с Центробанком и Национальной системой платежных карт (НСПК) планирует запустить пилотный сервис для оплаты по биометрии в магазинах. Сейчас ведется «закрытое тестирование сервиса на ограниченной группе пользователей», сообщил Поволоцкий.

«Важное направление развития сервиса — торговля на онлайн-маркетплейсах. Уже протестировали оплату по взгляду в Wildberries и сервисах «Яндекса». Работаем с коллегами над тем, чтобы она как можно скорее стала доступна пользователям», — добавил он.

ЕБС была запущена ЦБ и «Ростелекомом» еще в июле 2018 года. Ее оператором является ЦБТ. Российские банки законодательно обязали передать биометрию из собственных баз в государственную систему. Согласно федеральному закону №572-ФЗ, сделать это организации, собирающие биометрические данные, должны были до 30 сентября 2023 года.