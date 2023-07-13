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Интеллектуальное распознавание документов: все плюсы для бизнеса

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Точное и высокоскоростное распознавание деловых, бухгалтерских, юридических, нотариальных, банковских, первичных и других документов — важная задача для бизнеса и разработчиков. Оно позволяет автоматизировать ручной труд и ускорить процесс ввода текстовой информации. Для анализа и распознавания используется интеллектуальная система Smart Document Engine. Этот программный инструмент «читает» сканы и фотоснимки, таблицы, рукописные и печатные реквизиты. Система подходит для серверных, десктопных и мобильных платформ. Уникальный инструмент гибко интегрирует распознавание документов в работу любой компании без нарушения существующих бизнес-процессов.

Программное обеспечение не сохраняет информацию для обеспечения конфиденциальности, не нуждается в сетевом соединении, не использует облачные верификаторы. Система распознавания документации обеспечивает технологический суверенитет, поскольку работает без иностранных компонентов.

Ключевые возможности

Для изучения всех возможностей интеллектуальной системы можно скачать демо-версию программного обеспечения. Работа с фотографиями, потоковое сканирование, определение типа документа, понимание графических данных — эти и другие функции делают программный инструмент незаменимым. К другим его возможностям относятся:

  • контроль заполненности и цветности;
  • поддержка видео и сканов;
  • анализ многостраничных документов;
  • распознавание реквизитов в текстах, меток;
  • поиск печатей;
  • контроль логотипов и иных графических элементов;
  • проверка на имеющиеся ключевые слова, словосочетания;
  • распознавание подписей, рукописных пометок;
  • контроль отсутствия исправлений, помарок.

Преимущества программного инструмента

Удобная система распознавания документации отличается высокой точностью — до 99,5 % без человеческого вмешательства. Высокой производительности удается достичь за счет сочетания новейших компьютерных алгоритмов с обучением нейронных сетей. Мощные аппаратные ресурсы позволяют быстро распознавать документы даже при использовании бюджетного телефона.

Удобство и многоплатформенность, беспрецедентный уровень безопасности и защиты данных — важные преимущества интеллектуального программного инструмента. Крупные компании, известные банки и другие организации успешно используют систему распознавания и автоматизируют бизнес-процессы.

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