Израильский премьер Нетаньяху назвал три условия для прекращения боевых действий в секторе Газа

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Израиль готов к прекращению боевых действий и дальнейшему мирному сосуществованию со своими "палестинскими соседями", но для этого необходимо выполнить три условия. Об этом заявил Биньямин Нетаньяху в статье для Wall Street Journal.

Израильский премьер считает, что мир между Израилем и остальной Палестиной возможен, но только при некоторых условиях, основными из которых являются: полное уничтожение движения ХАМАС, демилитаризация сектора Газа, а также "дерадикализация" всего палестинского общества. По словам Нетаньяху, Израиль должен исключить угрозу своему существованию со стороны палестинцев.

Мы должны уничтожить ХАМАС, демилитаризовать Газу и дерадикализовать все палестинское общество. Идею уничтожить ХАМАС поддерживают США, Великобритания, Франция, Германия и многие другие страны. Нужно добиться того, чтобы Газа никогда больше не использовалась в качестве базы для нападения на Израиль

- приводит издание слова израильского премьера.

В общем, как только ХАМАС будет уничтожен, из Газы вывезут все оружие, а палестинское население откажется воевать с евреями, так сразу же наступит мир. А пока Израиль продолжит бомбить сектор Газа, показывая свою готовность к мирному сосуществованию с соседями.