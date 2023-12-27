Войти
Известия.ru

Путин подписал закон о праве проходить службу по призыву в погранслужбе ФСБ РФ

110
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Президент РФ Владимир Путин 25 декабря подписал закон о праве проходить службу по призыву в погранслужбе ФСБ России. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Данный закон предусматривает право проходить службу по призыву в органах ФСБ РФ. Исключение составляют иноагенты, лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, обладатели судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе снятой или погашенной, а также лица, которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача. Кроме того, лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу.

Авторами данных поправок выступили глава комитета Госдума по безопасности Василий Пискарев и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

Ранее, 21 декабря, Путин поручил провести осенний призыв в 2024 году с использованием реестра повесток. Также он поручил организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток.

В конце сентября Минцифры РФ заявило, что единый реестр воинского учета полноценно введут в работу не раньше 2025 года. Отмечалось, что помимо инфраструктуры, каналов связи и их защиты для создания реестра необходимы «временные и материальные затраты». При этом, пилотный проект реестра будет запущен до конца 2023 года, но в данном случае речь идет о базе данных для одного-двух регионов РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
01.04.2020
Не только Россию и Китай: кого США боятся в космосе
23.09.2019
"Даже думать не хочется об этом": Шойгу о войне с Украиной
20.07.2018
Рогозин подтвердил, что первые спутники по проекту "Сфера" запустят в срок
04.12.2013
"Тактическое ракетное вооружение" в 2013 году увеличило производство
03.10.2012
В.Путин поручил МО РФ подписать соглашение о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Киргизии
05.10.2010
Авиагруппировка МЧС превысит 136 единиц - Сергей Шойгу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 02:01
  • 57708
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.12 22:25
  • 201
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 26.12 14:44
  • 1
Путин: серию корветов планируется построить на "Северной верфи" с 2024 по 2035 год
  • 26.12 09:59
  • 1
Украинские СМИ впервые показали морской дрон «Козак Мамай»
  • 26.12 09:10
  • 451
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 26.12 05:59
  • 2
ВКС России получили пятый в 2023 году новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 26.12 03:41
  • 1
Названа особенность российского боевого дрона "Термит"
  • 26.12 01:16
  • 332
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.12 12:27
  • 2
США в обход НАТО готовят Скандинавию к войне с Россией
  • 25.12 08:41
  • 1
"Пешки и богатый дурачок". США надули Прибалтику и Финляндию (Sohu, Китай)
  • 25.12 01:29
  • 1
"Киев падет": в США испугались участи Украины после наступления России (The Hill, США)
  • 25.12 01:17
  • 1
США назвали стратегической целью привлечение РФ к восстановлению Украины
  • 24.12 20:44
  • 1
«Станет самым совершенным танком в мире»: Венгрия вошла в программу создания танка Panther KF51
  • 24.12 18:22
  • 6
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 24.12 06:22
  • 1226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ