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ТАСС

Путин дал старт принятию "Адмирала Головко" и других кораблей в состав ВМФ

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Фрегат "Адмирал Головко"
Фрегат "Адмирал Головко".
Источник изображения: Лев Федосеев/ ТАСС

Президент посетил судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Северная верфь" принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на фрегате "Адмирал Головко".

Кроме того, глава государства по видео-конференц-связи понаблюдал за аналогичной процедурой на малом ракетном корабле "Наро-Фоминск" и морском тральщике "Лев Чернавин", поступающих в состав военно-морского флота (ВМФ).

Церемония подъема военно-морского флага на кораблях знаменует их включение в состав ВМФ России. Выступив в начале торжественного мероприятия с вступительным словом, глава государства дал разрешение на подъем флагов.

Многоцелевой надводный корабль проекта 22350 фрегат "Адмирал Головко" построен по заказу ВМФ на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Он оснащен современными комплексами ударного ракетного оружия "Калибр", "Оникс", зенитно-ракетными, зенитно-артиллерийскими и артиллерийскими комплексами, а также новейшими комплексами противолодочного вооружения, системами радиоэлектронной борьбы и постановки помех. Фрегат обладает высокой маневренностью и превосходной управляемостью и оснащен современным навигационным комплексом.

Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 "Буян-М" - был спроектирован АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Основными требованиями были высокая мореходность и возможность прохождения корабля на незначительных глубинах северной части Каспийского моря и дельты реки Волги, что было обеспечено использованием водометных движителей. Требованиями тактико-технического задания была предусмотрена такая дальность плавания, чтобы корабль мог совершать переходы по всей протяженности Волги и Каспия.

Корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" проекта 12700 "Александрит" был построен на "Средне-Невском судостроительном заводе" Санкт-Петербурга по заказу ВМФ России для противоминного обеспечения в составе корабельной тральной группы или совместно с другими силами и средствами противоминной обороны в прибрежных и ближних морских зонах. 

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Страны
Россия
Компании
ЗПКБ ОАО
Северная верфь
СНСЗ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
21631 Буян-М
22350
пр. 12700
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