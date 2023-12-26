В январе 2024 года в Париже начнется работа т.н. «коалиции артиллерии». Об этом сообщили в министерстве обороны Украины.

Что интересно, пока в «коалицию» входит лишь одна Франция. У Парижа украинская армия собирается приобрести самоходные артиллерийские установки Caesar, которые и так уже давно используются на фронте.

Кроме того, Украина призывает Францию нарастить производство боеприпасов для артиллерийских систем – специально для снабжения ВСУ, разумеется. Хотя у французской армии не очень хорошо обстоят дела с собственным снабжением артиллерийскими орудиями и боеприпасами к ним.

В 2024 году планируется провести испытания управления огнем САУ Caesar с применением искусственного интеллекта. Украинские и французские военные считают, что данные испытания в случае их успешного прохождения позволят внедрить системы управления, сокращающие количество используемых боеприпасов на пристрелку и поражение целей – примерно на 30%.

Как видим, Украина продолжает «наседать» на западные страны, выпрашивая вооружение и артиллерийские снаряды. По какой-то причине глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что все европейские страны обязаны расходовать средства, увеличивать военное производство ради помощи украинской армии.

Между тем, запасы артиллерийских снарядов и ракет стремительно истощаются – и не только у европейских государств, но и у США. Оперативно нарастить их производство в количествах, достаточных для снабжения действующей украинской армии на фронте, очень сложно – есть и организационные, и материально-технические, и кадровые проблемы.