«Украинские мотоциклисты проникали через российские рубежи»: Минобороны Франции тестирует электровелосипеды

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На протяжении последних лет многие армии мира тестируют электрические велосипеды и мотоциклы в качестве снаряжения, предназначенного для разведывательных подразделений.

Так, в 2021 году 16-я десантно-штурмовая бригада британских войск испытывала во время учений электрические мотоциклы Sur-Ron Firefly, используя их для выполнения разведывательных задач и передачи сообщений между подразделениями при нарушении связи.

Эти мотоциклы позволяют нам быть более мобильными, быстро и относительно легко преодолевать довольно большие расстояния

- заявил тогда генерал Ник Коули.

Как утверждается в издании Opex360, эффективность использования данного вида транспорта была подтверждена ВСУ:

Украинская армия использовала такие мотоциклы (в данном случае Eleek и Delfast) для проникновения через российские рубежи и выполнения разведывательных задач.

Заинтересовались данным типом техники и во Франции. Для минобороны в настоящее время готовится технико-эксплуатационное обоснование применения таких машин. Исследования ведутся в отношении велосипеда с электроприводом LMX 56 и сверхлегкого электрического кроссового мотоцикла LMX 161, оба которых производятся компанией LMX Bikes.

При массе 45 кг с аккумулятором LMX 161 имеет номинальную мощность 3100 Вт. Его время работы составляет три часа в экономичном режиме, время зарядки – три часа (при условии, что в полевых условиях будет найден источник электроэнергии).

Этот эксперимент, который будет продолжен в 2024 году, должен подтвердить перспективы использования данной техники в подразделениях с точки зрения оценки соответствия их характеристик (скорость, дальность, скрытность) для решения определенных задач (передача информации, доставка матчасти, проникновение, эксфильтрация)

- поясняется в издании.