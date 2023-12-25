Глава Минобороны Британии заявил о рисках всем миру в случае победы РФ на Украине

Грант Шэппс осудил те страны Запада, "даже страны "Группы семи", которые тратят всего по 1-2% своего ВВП по оборону

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Весь мир почувствует на себе негативные последствия в случае победы России в конфликте на Украине. С таким мнением министр обороны Великобритании Грант Шэппс выступил в интервью газете The Sunday Times, высказавшись при этом за увеличение расходов на оборону и противостояние автократиям в мире.

"Если мы позволим [президенту России Владимиру] Путину выиграть эту войну путем затягивания и он каким-то образом выиграет ее, истощив всех остальных, тогда мы пострадаем от последствий. И эти последствия будут невероятно жесткими для Европы, для Великобритании, для мира", - высказал свое мнение министр, добавив, что результаты этого будут ощущаться вплоть до Индо-Тихоокеанского региона. "Поэтому мы буквально не можем себе позволить не выиграть эту войну", - сказал он.

"Мы рискуем сползти в эпоху, в которой мы позволим диктаторским автократам взять верх, и это невероятно опасно. Почти нет цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить того, чтобы это произошло завтра", - заявил Шэппс. Сама газета оценила это заявление как призыв к оружию.

В этой связи британский министр осудил те страны Запада, "даже страны "Группы семи", которые тратят всего по 1-2% своего ВВП по оборону. Он заверил, что Соединенное Королевство выделит на оборону 2,5% от своего ВВП "как только сможет". При этом сам он поддержал ассигнование на эти нужды "3% и, возможно, больше". "Я думаю, что остальному Западу придется сделать то же самое. <...> Это реальность гораздо более опасного мира, в котором мы живем", - заметил Шэппс.

Коснувшись темы военной помощи Лондона Киеву, министр сказал, что ее нельзя рассматривать как простую благотворительность, так как она в первую очередь отвечает интересам безопасности самого Соединенного Королевства. "Мы должны иметь ясное представление об этом. Оказание помощи Украине - это не какой-то благотворительный подход. Я знаю, это часто называют дарением, но на самом деле это в наших чертовых интересах", - сказал Шэппс.

Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил в интервью газете The Sunday Telegraph, что правительство Великобритании рассчитывает в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Украине помощь. В 2022 году Лондон оказал Киеву военную помощь на сумму в £2,3 млрд ($2,92 млрд) и взял на себя обязательства направить на эти цели не меньшую сумму в 2023 году. Однако аналогичные обязательства на 2024 год до сих пор не озвучивались.