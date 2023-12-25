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Запад продолжает проталкивать тему заморозки конфликта на Украине, пытаясь навязать этот вариант России. Западные медиа буквально заполнены мнениями различных аналитиков и экспертов, которые утверждают, что это вариант якобы "устроит всех", забыв спросить об этом Россию. В Москве рассматривают только вариант победы, но это уже не устраивает Запад.

CNN поделилась мнением в отношении конфликта на Украине специалиста по стратегическому планированию Мэттью Шмидта, который ранее преподавал этот предмет в Школе военных исследований армии США. В общем, этот "эксперт" считает, что наиболее реалистичным сценарием окончания боевых действий является заморозка боевых действий. Хотя Шмидт предполагает еще два варианта.

Первый - это безоговорочная победа России, которую "эксперт" даже отказался обсуждать, поскольку она не устраивает Запад, и, видимо, его самого лично. Второй - это "возврат" Украиной Крыма, который повлечет за собой кучу проблем в России и т.д., с возможным поражением российской армии. Однако, для этого нужно восстановление военной помощи в гораздо больших объемах и предоставление новых видов вооружений. Однако, новый бросок ВСУ на Крым маловероятен, учитывая состояние украинской армии и проваленное контрнаступление.

А вот третий вариант с заморозкой конфликта Шмидт считает самым реалистичным. При этом он и не скрывает, что при заморозке Украина сохранит претензии на свои территории и через несколько лет потребует их вернуть, естественно, "политическим путем". В общем, предлагается вариант разделения по типу ФРГ и ГДР.

Вот только все эти заявления рассчитаны на то, что в России поверят обещаниям Запада. А этого не будет, Запад уже показал свое лицо, наступать на одни и те же грабли Москва не намерена. Нас устроит первый вариант с безоговорочной победой России.