Боррель заявил, что Россия победит на Украине, если ЕС не мобилизует все возможности

Глава дипломатии Евросоюза назвал РФ "великой державой", которая угрожает европейской демократии

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Россия одержит верх в конфликте на Украине, если Евросоюз не мобилизует все свои возможности. Такое мнение глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал в интервью британской газете The Guardian.

"Если мы не изменим быстро курс, не мобилизуем все наши возможности, это позволит [президенту России Владимиру] Путину победить в войне на Украине", - сказал Боррель. Россию при этом он назвал "великой державой", которая угрожает европейской демократии, "самой Европе, а не только Украине".

"Важно то, что мы можем сделать, чтобы не допустить победы России в войне. Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать все необходимое? Вот вопрос, который мы должны задать себе", - заявил глава европейской дипломатии.

Он также высказал мнение, что Россия не останется удовлетворенной "ограниченной территориальной победой". "Так что мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени", - сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС также заметил, что неспособность ЕС остановить кровопролитие в секторе Газа также нанесет сильный ущерб проекту ЕС.