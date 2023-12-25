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ТАСС

Боррель заявил, что Россия победит на Украине, если ЕС не мобилизует все возможности

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Глава дипломатии Евросоюза назвал РФ "великой державой", которая угрожает европейской демократии

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Россия одержит верх в конфликте на Украине, если Евросоюз не мобилизует все свои возможности. Такое мнение глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал в интервью британской газете The Guardian.

"Если мы не изменим быстро курс, не мобилизуем все наши возможности, это позволит [президенту России Владимиру] Путину победить в войне на Украине", - сказал Боррель. Россию при этом он назвал "великой державой", которая угрожает европейской демократии, "самой Европе, а не только Украине".

"Важно то, что мы можем сделать, чтобы не допустить победы России в войне. Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать все необходимое? Вот вопрос, который мы должны задать себе", - заявил глава европейской дипломатии.

Он также высказал мнение, что Россия не останется удовлетворенной "ограниченной территориальной победой". "Так что мы должны готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени", - сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС также заметил, что неспособность ЕС остановить кровопролитие в секторе Газа также нанесет сильный ущерб проекту ЕС. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
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