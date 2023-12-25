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Раскрыт способ установки американских JDAM на украинские МиГ-29

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Истребитель МиГ-29 ВВС Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины.
Источник изображения: facebook.com/kpszsu

Украинские истребители МиГ-29 оснащают специальными пилонами, которые позволяют им использовать американские корректируемые бомбы Joint Direct Attack Munition Extended Range (JDAM-ER). Способ установки боеприпасов раскрыли в публикации The Drive.

Отмечается, что в сети появилась фотография, демонстрирующая украинский МиГ-29 в ангаре. Самолет вооружен советской ракетой класса «воздух-воздух» Р-73 и бомбами JDAM-ER на специальном пилоне.

«Хотя пилон, на котором установлена JDAM-ER, все еще виден не полностью, теперь ясно, что выступ спереди имеет какую-то черную антенну/датчик, излучатель или, по крайней мере, отверстие для размещения одного из них спереди. Точное назначение этого приспособления неизвестно», — пишет издание.

В публикации предположили, что на пилоне размещен элемент комплекса электронного обеспечения для «прослушивания» электромагнитных излучений или станция предупреждения об облучении посторонней радиолокационной станцией. Автор подчеркнул, что подобные элементы могли установить из-за «серьезной угрозы российской противовоздушной обороны».

Издание также допустило, что на пилоне могли разместить антенну GPS для передачи данных о цели бомбе перед ее сбросом.

В июле американское издание Business Insider писало, что Российская армия эффективно глушит бомбы JDAM средствами радиоэлектронной борьбы, ставя под угрозу их точность.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
JDAM
МиГ-29
Проекты
GPS
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